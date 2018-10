Spread a 337 punti | rendimento Btp ai massimi da inizio 2014 Piazza Affari in calo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Dopo la chiusura di ieri a 327base, oggi lotra Btp e Bund apre oltre il 330base, e supera quota 337, aggiornando idal marzo 2013. Ildel Btp decennale segna 3,77%, aidagli inizi del. Apertura in contenutoper, dopo la lettera della Commissione europea sulla manovra finanziaria in cui ha contestato una deviazione "senza precedenti" dei conti pubblici dalle regole del patto di stabilità. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,38% a 19.015.