Sportitalia | Palinsesto Calcio 19 - 22 Ottobre Primavera | Serie C | Argentina

Sportitalia - Palinsesto Calcio 5 - 7 Ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 4° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto.Telecamere accese per sette delle otto partite del turno e un grand...