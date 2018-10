Spezia-Pescara 2018 | Diretta Streaming | Dove Vederla | Formazioni

Spezia-Pescara - Marino : 'I tifosi ci daranno la giusta carica' : La Spezia - È finita l'attesa per il big match che vedrà scendere sul campo del Picco gli aquilotti di Pasquale Marino contro i delfini guidati dall'ex maglia bianca Bepi Pillon. Dopo la pausa del ...

Serie B Spezia-Pescara : arbitra Minelli. Venezia-Verona : Abbattista : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di Serie B, valevole come ottavo turno del campionato cadetto. Si parte venerdì sera con l'anticipo Spezia-...

Serie B - Spezia-Pescara in diretta tv : partita in chiaro venerdì su Rai Sport : Riprendera' nel weekend il campionato di Serie B [VIDEO]. L’8ª giornata si aprira' venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 21.00 con l’anticipo tra Spezia e Pescara. La capolista, reduce dal successo per 2-1 in casa contro il Benevento, sara' di scena allo Stadio Alberto Picco per una sfida d’alta quota. I liguri, che nel turno precedente si sono imposti per 1-3 sul campo del Livorno, inseguono in classifica a 3 lunghezze di distanza. Gli abruzzesi ...

Spezia-Pescara - pronostico e marcatori : Mancuso in ottima forma - le quote del match : Spezia e Pescara si affronteranno venerdì sera alle ore 21 presso lo Stadio Alberto Picco. Il match metterà di fronte due squadre in ottima forma, con la seconda in vetta alla classifica di Serie B e la prima al quarto posto con soli tre punti di distanza dalla capolista. Il match sarà valido per l'ottava giornata del campionato cadetto, il solito anticipo del venerdì sera che farà da apripista alle altre gare in programma sabato, domenica e ...

Aperta la prevendita dei biglietti per Spezia - Pescara : La Spezia - A partire dalle 16 è attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida Spezia - Pescara, valevole per l'ottavo turno del campionato Serie BKT '18/'19, in programma alle 21 di venerdì 19 ...