Spettacolo teatrale civile Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli

Caracciolo - in attesa della politica uno Spettacolo teatrale per le sedie a rotelle del reparto di medicina : ... niente contributi per SMS solidali, sia che riguardino i terremotati, piuttosto che la fame nel mondo, e finanche la ricerca e via discorrendo in un elenco infinito. Versiamo già direttamente allo ...

Asd Judo Frascati (hip hop) - quasi tutto pronto per lo Spettacolo teatrale a Capocroce del 21 ottobre : Roma – Il settore hip hop dell’Asd Judo Frascati sta ultimando la preparazione per mettere in scena lo spettacolo “The five elements” in programma per domenica 21 ottobre alle ore 18 presso il teatro di Capocroce. I ballerini guidati dal responsabile David Coni stanno lavorando intensamente per curare gli ultimi dettagli: «Siamo totalmente concentrati sulla preparazione di questo evento – conferma Coni – L’emozione è indescrivibile, ma non ...

Ostuni - “Le isole sataniche” : in scena lo Spettacolo teatrale sul confino degli omosessuali : Si intitola “Le isole sataniche” l’ultimo spettacolo in programma del Festival BorgArti, la rassegna teatrale che ha portato in scena il teatro d’autore nei borghi antichi di Ostuni e Carovigno. Domenica sera sul palco ci sarà lo spettacolo diretto da Maurizio Ciccolella, che affronterà il tema della deportazione degli omosessuali durante il periodo fascista. Quattro i personaggi principali, le cui storie si intrecciano sullo sfondo di una ...

Gb - comunità musulmana contro Spettacolo teatrale "blasfemo" : In Gran Bretagna si riaccende il dibattito intorno ai limiti del diritto alla satira. Una delle maggiori compagnie teatrali inglesi ha infatti ideato di recente una commedia definita "blasfema" dalla comunità musulmana. La compagnia allestirà prossimamente il controverso spettacolo a Birmingham, città caratterizzata da un"alta percentuale di immigrati islamici. La polizia locale ha già rafforzato le misure di sicurezza in vista dell"arrivo nella ...

'A piede libero' : lo Spettacolo teatrale a Casarano Eventi a Lecce : ... piantando fiori nelle aiuole, ridipingendo o decorando panchine o muri, creando installazioni decorative, ecc., , secondo un calendario di Eventi di lettura, laboratori e spettacoli. La Soffitta ...