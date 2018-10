Spazio | un ormone vegetale può avere un ruolo chiave nelle coltivazioni a gravità zero

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Si chiama strigolattone, ed è unche puòun. A dimostrarlo, un nuovo studio condotto da un team di biologi dell’Università di Zurigo. L’agricoltura in orbita – spiega Global Science – è un filone di ricerca particolarmente sentito dalla Nasa, anche in previsione di future missioni verso Marte e Luna. Tuttavia, il terreno lunare – come quello di altri pianeti – possiede scarsi nutrienti rispetto alla nostra Terra. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di trasportare nelloterreno e fertilizzanti ricchi di nutrienti – ma tutto ciò comporterebbe costi economici ed ecologici elevati. Il nuovo studio, pubblicato su Nature Microgravity, si è concentrato invece sulla micorriza, processo di associazione simbiotica che avviene tra l’elemento primario del fungo e la radice di una pianta. Il processo ...