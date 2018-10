Spazio | poche ore al lancio di BepiColombo | una sfida tecnologica da 2 miliardi per

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Jan Wörner ha definito la missionediretta su Mercurio unada 2di euro: ilè in programma alle 03:45 del 20 ottobre 2018 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Tre, secondo il direttore, le novità principali della missione: “In primo luogo e’ una missione diretta a un pianeta caldissimo come Mercurio, il piu’ vicino al Sole; in secondo luogo e’ la prima volta che la propulsione solare elettrica viene utilizzata per un viaggio cosi’ lungo. In terzo luogo e’ molto importante il carattere internazionale di questa missione, che oltre all’Esa coinvolge il Giappone“. “Mercurio – conclude Wörner – è un pianeta affascinante e a renderlo tale e’ la sua vicinanza al Sole. Siamo curiosi perche’ conoscerlo ...