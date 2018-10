Spazio | Bepi Colombo sulla rampa di lancio a Kourou

Spazio - poche ore al lancio di BepiColombo : una sfida tecnologica da 2 miliardi per l’Europa - ecco le 3 sfide principali : Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Jan Wörner ha definito la missione BepiColombo diretta su Mercurio una sfida tecnologica da 2 miliardi di euro: il lancio è in programma alle 03:45 del 20 ottobre 2018 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Tre, secondo il direttore, le novità principali della missione: “In primo luogo e’ una missione diretta a un pianeta caldissimo come Mercurio, il piu’ vicino ...