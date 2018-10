Spaccio droga | operazione Polizia | sette arresti

Faceva dito medio con Macron : arrestato per Spaccio di droga : Non si placa la polemica dopo la foto di poco tempo fa che ritraeva il presidente francese Emmanuel Macron in compagnia di due giovani ragazzi di colore delle Antille Francesi , uno dei quali mostrava ...

Comiso - marijuana in auto : 20enne arrestato per Spaccio di droga : La Polizia di Stato di Comiso la scorsa notte ha arrestato il 20enne marocchino, Oussama Bensmak per detenzione di droga ai fini dello spaccio

Torino.Colpito Spaccio di droga - arresti : 8.21 Blitz antidroga a Torino dove i Carabinieri hanno smantellato una banda di spacciatori nordafricani senza fissa dimora specializzati nella vendita di hashish, eroina, cocaina e crack nel quartiere San Salvario.I militari hanno eseguito 9 arresti e imposto 6 divieti di dimora nel capoluogo piemontese. Le accuse: detenzione e spaccio di droga. Il gruppo di maghrebini utilizzava minori per le consegne e nascondeva la droga in cassonetti e ...

Mirabella Imbaccari. Traffico e Spaccio di droga 8 arresti : Un provvedimento restrittivo è stato eseguito martedì mattina dai Carabinieri del comando provinciale di Catania. I destinatari della misura sono

Varese - estorsioni e Spaccio di droga : 15 arresti : L'operazione "Atlantic" dei carabinieri nata a Lonate Pozzolo dopo un tentativo di suicidio di un uomo, minacciato da un pregiudicato per debiti di droga

Campania - maxi-blitz antidroga : 50 arresti/ Ultime notizie : Spaccio e camorra al centro dell'operazione : Campania, maxi-blitz antidroga: eseguiti 50 provvedimenti cautelari nell'intera Regione. Al centro dell'operazione, detenzione, spaccio di stupefacenti e camorra.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Milano Rogoredo - Fs : «Il muro antidroga tutela i passeggeri e blocca lo Spaccio. Ora tocca alla città» : «Per Rogoredo abbiamo fatto ciò che era possibile fare per la nostra parte, e siamo pronti e disponibili a verificare se ci sarà altro di utile ed efficace che si potrà progettare in futuro». Franco ...

Piante di marijuana e droga pronta per lo Spaccio - arresto a Lentini : Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini, hanno arrestato Rodolfo Maio, 44 anni, lentinese, per il reato di produzione e detenzione ai fini di ...

Spaccio di droga a Vittoria - arrestato Giovanni Piazzese : I carabinieri della Compagnia di Vittoria durante alcuni controlli del territorio hanno arrestato per Spaccio di droga Giovanni Piazzese.

Milano - Busetti : unità cinofile contro lo Spaccio di droga davanti alle scuole : «Un protocollo che traccia un percorso interistituzionale. Praticamente lega ancora di più le Istituzioni nei confronti di alcuni temi come quello del consumo e spaccio di droga, legato ad azioni ...

Napoli. Traffico illecito e Spaccio di droga 14 arresti tra i Casella : Operazione antidroga dei Carabinieri di Napoli Poggioreale. I militari dell’Arma hanno arrestato 14 persone su richiesta della locale Direzione distrettuale

WhatsApp utilizzato per lo Spaccio di droga a minorenni - arrestato un 19enne : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati, merito della velocita' e la facilita' di utilizzo: parliamo ovviamente di WhatsApp [VIDEO], diventato oramai strumento molto utile di comunicazione per gli utenti. Capita però che questo strumento di comunicazione possa venire usato per motivi illeciti: è il caso di un giovane ragazzo di 19 anni che, tramite un gruppo WhatsApp e utilizzando un linguaggio in codice, distribuiva e ...

