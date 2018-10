Soros finanzia gli eurodeputati del Pd | bufera sulle dichiarazioni di

“Gli eurodeputati Pd sono finanziati da Soros”. Scoppia la polemica sulle parole di Foa : Un «numero enorme» di eurodeputati, fra cui «l’intera delegazione» del Pd «ha ricevuto finanziamenti dal miliardario George Soros». È quanto ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa, citando un rapporto in proposito in un’intervista al quotidiano israeliano Haaretz. Il giornale ha spiegato di non poter confermare l’esistenza di questo rapport...

Se l'ex prefetto anti Salvini dirige onlus finanziata da Soros : Mario Morcone, ex prefetto e attuale direttore del Cir (Consiglio italiano per i rifugiati), onlus finanziata anche dalla Open Society di George Soros, è in prima linea contro Matteo Salvini e contro l"appena nato decreto legge sicurezza che porta il nome proprio del ministro dell"Interno.Lunedì ospite di Lilli Gruber su La7, per esempio, ha criticato il provvedimento in più punti, soprattutto in merito alla revoca della cittadinanza che ...