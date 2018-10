“Sono rovinato | non ho più niente” Il dramma dell’amato comico della tv

caffeinamagazine

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Per anni ha fatto parte di quella squadra di matti che era ‘Mai dire gol’, risate, divertimento ma anche soldi e successo, aveva tutto Marco Milano che si era fatto conoscere con la maschera di Mandi Mandi. Grandetra i grandi. Tra Aldo, Giovanni e Giacomo, Michele Foresta e Teo Teocoli. Per anni ha imperversato in televisione poi, all’improvviso, è scomparso da radar. La fortuna gli ha voltato le spalle. E, complice un periodo nerissimo, iniziato con dei guai con il fisco e proseguito con problemi personali è finito sul lastrico: “Non ho più nulla ma non voglio dipendere dagli altri – dice a Tgcom24 -. Vorrei tornare a lavorare”.“Nel 2008 l’Agenzia delle entrate ed Equitalia hanno iniziato a mandarmi una serie di cartelle esattoriali pesantissime – racconta – I miei commercialisti per quattro anni avevano sbagliato tutte le dichiarazioni e così mi ...