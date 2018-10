Solo 2 Anticipazioni terza puntata | Agata è davvero fuori pericolo? 19 ottobre 2018

Solo 2 - anticipazioni ultima puntata : l’asso nella manica : anticipazioni Solo 2, ultima puntata: la resa dei conti Venerdì 26 ottobre andrà in onda l’ultima puntata di Solo 2, la fiction con Marco Bocci che non ha riscosso il successo della prima stagione. Ascolti deludenti anche per la seconda puntata di Solo 2 seguita da 2.186.000 telespettatori pari al 10.2% di share. Tutto lascia presagire che la terza stagione non si farà. Bruno Corona non è morto, è in ospedale dove Erika gli propone di ...

Solo 2 - è guerra tra bande rivali : anticipazioni puntata venerdì 19 ottobre : Dopo una buona attesa che ne ha aumentato anche le aspettative è tornato in tv l’agente sotto copertura Marco Pagani, le cui nuove avventure proseguono nella seconda stagione della fiction Solo: venerdì 19 ottobre alle 21.25 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Solo 2, la nuova stagione della miniserie poliziesca in quattro puntate che vede protagonista Marco Bocci (compagno di Laura Chiatti, nella vita reale e reduce da una ...

Il finale di Solo 2 si avvicina tra morti illustri e promesse mancate : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Il finale di Solo 2 è alle porte e dopo il risultato ottenuto, in termini di ascolti, nei giorni scorsi, tutto lascia pensare che non ci sarà un seguito. Marco Bocci dirà addio al suo Marco Pagani nell'ultima puntata della serie in onda venerdì prossimo su Canale 5? Al momento non ci sono conferme o spoiler a riguardo ma quello che è certo è che venerdì scorso nemmeno l'aiutino dato da Giulia Michelini con l'annuncio del primo teaser di Rosy ...

Solo - seconda stagione : anticipazioni puntata venerdì 12 ottobre : Dopo tanta trepidante attesa è finalmente tornato in tv l’agente Marco Pagani: venerdì 12 ottobre alle 21.25 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Solo 2, la seconda stagione della miniserie poliziesca in quattro puntate che vede protagonista Marco Bocci (compagno di Laura Chiatti, nella vita reale e reduce da una disavventura di salute che gli è costata un ricovero ospedaliero) nei panni di un agente delle forze dell’ordine ...

