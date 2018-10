Smart-City | Amato | Pd | Zes | opportunità per un nuovo polo tecnologico della

ICity Rate 2018 : ecco qual è la città più “Smart” d’Italia per il 5° anno consecutivo - 20 città del Sud fanalino di coda : Milano è la città più smart d’Italia per il quinto anno consecutivo, con un distacco di quasi venti punti dalla seconda classificata e ottimi risultati soprattutto negli ambiti di solidità economica, ricerca e innovazione, lavoro, attrattività turistico-culturale, anche se ancora in ritardo nelle dimensioni ambientali, come il consumo di suolo e territorio (appena 76ª) e qualità dell’aria e dell’acqua (solo 96ª). La segue Firenze, che per un ...

Cosenza : all'Università della Calabria il convegno 'Smart City and no soil sealing' : ...prima uscita- ha ribadito De Filippis che ha anche moderato il convegno- vuole essere uno strumento da offrire a tutta categoria affinché si avvii un tavolo di confronto tra gli esperti ed il mondo ...

ICity Lab 2018 - svelate a Fienze le città italiane più Smart e sostenibili : Tra i temi e gli esperti già confermati in calendario: programmazione strategica con Renato Galliano, Responsabile della Direzione Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano; UX-Design con ...

ENEA : Smart City - Efficienza Energetica ed Economia Circolare - coinvolgimento è la parola d'ordine : Come si può trasformare una città in una Smart City? Come si passa dalla teoria ai fatti? Queste le domande poste dal Presidente di ENEA, Federico Testa, agli esperti intervenuti al Workshop tecnico

Smart City Now 2018 : Imprese e pubbliche amministrazioni a confronto per la Lombardia del futuro : Smart City Now " Conference & Expo sarà quindi, anche quest'anno, il luogo d'incontro tra amministrazioni pubbliche, aziende e mondo della ricerca, che potranno presentare i risultati dei propri ...

Alessandro Mannarino al Rigenera Smart City : A Palo del Colle, in provincia di Bari, sono quattro giorni, dal 6 al 9 settembre, dedicati al potere sociale di arte, cultura e musica, con spettacoli, mostre, concerti e live performance, incontri ...

CF : svolta digitale - nel menù intelligenza artificiale e Smart city : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rigenera Smart City - torna l'appuntamento con il Festival delle Periferie : Quattro giorni dedicati al potere sociale di arte, cultura e musica, con spettacoli, mostre, concerti e live performance. Il Festival diventa l'occasione per il racconto delle storie positive europee ...

Dal degrado alla Smart City : ecco il progetto che darà nuova vita all'ex campo del Napoli : Da quattordici anni nel degrado e nell'abbandono totale. Oggi però, le cose per l'ex campo del calcio Napoli a Marianella le cose potrebbero cambiare. Un progetto infatti, è stato studiato proprio per ...