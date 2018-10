Slovacchia | Skriniar e la festa dopo il ko | Quello che succede in nazionale | resta

Inter - Skriniar spegne il caso Slovacchia : "Ora c'è solo al derby" : "Quello che succede in nazionale resta in nazionale. La Slovacchia è una cosa, l'Inter un'altra". Milan Skriniar si getta alle spalle il caso delle dimissioni del c.t. Kozak , che avrebbe lasciato ...

Caos in Slovacchia - Skriniar e altri 6 giocatori ad un festino : si dimette il Ct : Jan Kozak, ormai ex Ct della Slovacchia, si è dimesso dopo più di 5 anni. Nella giornata di oggi ha convocato una conferenza stampa per spiegare le motivazioni: l’addio è dettato dalla profonda delusione in quanto ha scoperto che 7 giocatori sono andati ad un festino dopo la sconfitta con la Repubblica Ceca: si tratta di Martin Dubravka, Michal Sull, Lubomír Satka, Norbert Gyomber, Milan Skriniar, Stanislav Lobotka e Vladimir Weiss. ...

