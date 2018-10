Sky o DAZN? Dove Vedere Le partite Della 9A Giornata Di Serie A

Diretta Serie A della nona giornata su Dazn e Sky : in anticipo Juve-Genoa sabato alle 18 : Archiviato l'impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata [VIDEO]. Sara' un turno sensazionale con l'attesissimo derby di Milano. Le partite si disputeranno a cavallo tra sabato 20 e lunedì 22 ottobre e solo tre di esse verranno trasmesse in Diretta streaming sulla piattaforma di Dazn. Tutte le altre, invece, saranno visibili su Sky. Chi possiede l'abbonamento a quest'ultima pay-tv potra' ...

Calendario Serie A calcio - nona giornata : gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 è ormai alle porte. Tra il 20 ed il 22 ottobre si tornerà in campo. Il turno prenderà il via dall’ormai consueto trittico di anticipi al sabato per le squadre che scenderanno in Champions League: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà il Genoa, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita all’Udinese. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Antitrust : «Entro inizio 2019 conclusione indagine su Calcio Sky e DAZN» : «Posso dire che l'istruttoria, iniziata ad agosto, all'inizio dell'anno prossimo vedrà la sua conclusione». Lo annuncia Roberto Sommella, direttore Relazioni esterne e rapporti istituzionali dell'Autorità Antitrust, riferendosi all'inchiesta aperta dall'Antitrust su Sky e Dazn dopo la nuova ripartizione dei diritti tv della Serie A. Inchiesta nata perché «si presume - ha spiegato Sommella ricevendo il ...

Diritti tv - a inizio 2019 la conclusione dell’istruttoria Antitrust su Sky e Dazn : "L'istruttoria, iniziata ad agosto, all'inizio dell'anno prossimo vedrà la sua conclusione", ha spiegato il direttore Relazioni esterne dell'Antitrust. L'articolo Diritti tv, a inizio 2019 la conclusione dell’istruttoria Antitrust su Sky e Dazn è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Come vedere Dazn e Spotify su Sky Q : Le novità tecnologiche di SkyLe novità tecnologiche di SkyLe novità tecnologiche di SkyLe novità tecnologiche di SkyLe novità tecnologiche di SkyPoco meno di un anno fa Sky, che da sempre rivoluziona il modo di vivere la tv per milioni di famiglie italiane, ha lanciato Sky Q, una piattaforma in grado trasformare l’abitazione in un ambiente di visione integrato fra tv e dispositivi mobili, ovviamente senza cavi, scomodi collegamenti e, ...

Inter-Milan diretta in tv e in streaming solo su Sky : gli Highlights del Derby su Dazn : Archiviato l'impegno delle nazionali in Nations League [VIDEO], nel weekend torna la Serie A con la nona giornata. In programma spicca il Derby di Milano: Inter-Milan. La partita sara' disputata a San Siro alle 20.30 di domenica 21 ottobre. L'evento sara' visibile in televisione ma anche in streaming ma sara' necessario possedere l'abbonamento alla piattaforma di Murdoch. La sfida milanese, infatti, non sara' in esclusiva su Dazn. Dove vedere ...

Antitrust - indagine su Sky e Dazn dopo le proteste di Aidacon e tifosi : Prima vittoria per consumatori e tifosi del Napoli nella battaglia intrapresa ad agosto contro Sky e Dazn: alcune associazioni di consumatori ? Aidacon in testa ? avevano presentato...

Prossima giornata Serie A calcio - gli orari delle partite e come vederle su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 20 ed il 22 ottobre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si giocherà dopo la sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà ...

Perché Sky E Dazn Sono Sotto Indagine AGCM? : Sky e Dazn Sotto Indagine AGCM: i dettagli dell’istruttoria. Serie A, Antitrust procede contro Sky e Dazn: “Condotta ingannevole” Sky e Dazn nel mirino dell’Antitrust: Perché? Come avrai letto su tutti i giornali e su tutti i principali siti internet di settore, recentemente Sky e Dazn Sono finite Sotto la lente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del […]

L’Antitrust interviene sul calcio in tv : ecco le contestazioni a Sky e DAZN : L'authority ha avviato l'istruttoria con cui mette sotto indagine le pubblicità e le modalità di offerta dei due operatori L'articolo L’Antitrust interviene sul calcio in tv: ecco le contestazioni a Sky e DAZN è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Antitrust - istruttoria su Sky e Dazn per pacchetti calcio serie A : Roma, 15 ott., askanews, - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria sui pacchetti calcio della serie A offerti da Sky e Dazn. Per quanto riguarda Sky, l'Authority, ha rilevato che, nella fase di ...

Calcio Sky e Dazn nel mirino Antitrust - avvio di procedimento istruttorio : L'Antitrust ha avviato una istruttoria nei confronti di Sky per due condotte che potrebbero aver violato il Codice del Consumo nella fase di promozione dell’offerta del pacchetto Calcio per la stagione 2018/19 e nella fase di gestione del contratto. E' quanto emerge dal bollettino settimanale dell'Autorità. Possibili violazioni del codice del consumo anche da parte di Dazn, il servizio per l'offerta del pacchetto Calcio promosso ...