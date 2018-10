Serie C | domani in campo 6 partite

Magnum P.I. - il remake della Serie in Tv su Fox da domani : con Jay Hernandez : Martedì 16 ottobre va in onda su Fox, in prima serata Tv, la prima puntata di Magnum P.I. Ovviamente, stiamo parlando del reboot della famosa serie televisiva che negli Anni '80 appassionò i telespettatori di tutto il mondo. In questo rifacimento Thomas Magnum è un ufficiale dei Navy Seals, reduce dalla guerra in Afghanistan, che decide di cambiare vita facendo il detective privato alle Hawaii. Interpretato da Jay Hernandez, il nuovo Magnum P.I. ...

Magnum P.I. - il remake della Serie in Tv su Fox da domani : con Jay Hernandez : Martedì 16 ottobre va in onda su Fox, in prima serata Tv, la prima puntata di Magnum P.I. Ovviamente, stiamo parlando del reboot della famosa serie televisiva che negli Anni '80 appassionò i telespettatori di tutto il mondo. In questo rifacimento Thomas Magnum è un ufficiale dei Navy Seals, reduce dalla guerra in Afghanistan, che decide di cambiare vita facendo il detective privato alle Hawaii. Interpretato da Jay Hernandez, il nuovo Magnum P.I. ...

Calcio - Serie D - Domani il Gragnano impegnato in trasferta contro l'Audace Cerignola dell'ex Ciro Foggia : Gli ultimi articoli di Sport Calcio, il centrocampista stabiese Carlo Milano dal Sassuolo in Nazionale U15 Calcio, Vico Equense - Domani in casa del don Guanella diverse novità, domenica al via la ...

Serie B - domani giudizio sull'Entella : 'Fiducia nel Tar del Lazio' : domani il Tar del Lazio esaminerà il ricorso presentato dalla Lega di B e dalla Figc contro la sentenza del mese scorso del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che deliberando sul caso-Cesena avrebbe virtualmente riammesso in Serie B la Virtus Entella. La Lega di B, alla vigilia dell'udienza, ha diffuso una nota, esprimendo 'Fiducia che la ...

Italian Softball Series : Bollate e Bussolengo vincono un match a testa e si giocano tutto nella bella di domani : Si sono svolte oggi gara-1 e gara-2 della finale dell’Italian Softball Series, per via della pioggia che ha bloccato la prima sfida in programma ieri. Il primo incontro si è giocato alle 12:30 e ha visto Bollate vincere nettamente per 9-1; più equilibrata la seconda partita, in cui arriva la risposta di Bussolengo, vincitrice dopo due extrainning con il risultato di 2-1. La prima sfida è stata decisa dalle 14 valide messe in campo da ...

Italian Softball Series : la pioggia interrompe gara1 della finale - Bollate e Bussolengo riprenderanno domani dal terzo inning : Scende la pioggia su Bussolengo, e allora le emozioni, che pure già si stavano susseguendo incessanti, vengono interrotte dalla furia che Giove Pluvio ha abbattuto sulla prima gara di finale scudetto tra Bollate e Bussolengo. La ripresa delle operazioni avverrà alle ore 12 di domani, con la disputa di gara2 che seguirà di 45 minuti il termine di gara1. L’interruzione si è avuta al terzo inning. In quel momento Bollate stava conducendo per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : da domani subito in campo per il turno infrasettimanale. Big match Inter-Fiorentina : La Serie A non si ferma e riprende la sua corsa a partire da domani sera con il primo turno infrasettimanale della stagione, corrispondente alla 6a giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina alle ore 21:00. I nerazzurri vengono da due vittorie molto sofferte arrivate in zona Cesarini contro Tottenham e Sampdoria, che hanno dato tanto morale alla squadra. La classifica, però, ancora non sorride ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : da domani subito in campo per il turno infrasettimanale. Big match Inter-Fiorentina : La Serie A non si ferma e riprende la sua corsa a partire da domani sera con il primo turno infrasettimanale della stagione, corrispondente alla 6a giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina alle ore 21:00. I nerazzurri vengono da due vittorie molto sofferte arrivate in zona Cesarini contro Tottenham e Sampdoria, che hanno dato tanto morale alla squadra. La classifica, però, ancora non sorride ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Domani ci sarà da soffrire - ma sono fiducioso» : FIRENZE - " Ogni partita per noi è importante ". Così Stefano Pioli nella conferenza stampa che anticipa il prossimo impegno di campionato contro l' Inter . L'allenatore viola prosegue sui nerazzurri: ...

Serie A Frosinone vs Juventus - in vendita da domani i tagliandi per il settore ospiti : I tagliandi relativi alla gara tra Frosinone e Juventus in programma domenica sera allo 'Stirpe' saranno in vendita dalle 10 di giovedì mattina. I biglietti per il settore ospiti però, saranno in ...

Serie A : 4^ giornata - le formazioni : si parte con Inter-Parma - domani notte Cagliari-Milan. Chiude Spal-Atalanta : 4^ giornata- Tutto pronto per la 4^ giornata di campionato. Si partirà con Inter-Parma, calcio d’inizio oggi alle ore 15:00. A seguire Napoli-Fiorentina e Frosinone-Sampdoria. domani sarà la volta della Juventus impegnata nel match interno contro il Sassuolo. Roma-Chievo in programma domani alle 12:30. Chiuderà la giornata il match della Sardegna Arena tra Cagliari e […] L'articolo Serie A: 4^ giornata, le formazioni: si parte con ...

Calcio - la Serie B resta a 19 squadre. Domani i calendari di C - ma il Catania non ci sta : La Serie B di Calcio resterà a 19 squadre: questa la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che in sostanza ha confermato la scelta della Lega B, appoggiando il blocco dei ripescaggi per riportare il torneo cadetto a 22 squadre. Contrario a questa decisione il presidente del Collegio stesso, Franco Frattini, ma la decisione è stata presa per tre voti contro due. Effetto domino di tale scelta, la composizione dei gironi di Serie C, che in ...

Serie C : domani gironi e calendari : Lo ha stabilito il direttivo di Lega Pro, riunitosi dalle 18 di oggi in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sui ripescaggi in Serie B, che ha confermato il campionato cadetto ...

Serie C : domani gironi e calendari : Lo ha stabilito il direttivo di Lega Pro, riunitosi dalle 18 di oggi in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sui ripescaggi in Serie B, che ha confermato il campionato cadetto ...