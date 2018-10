Serie A Juventus | i convocati di Allegri in vista del Genoa

Calcio - Serie A 2018-2019 : derby di Milano da non perdere - la Juventus ospita il Genoa - il Napoli sul campo dell’Udinese : La nona giornata di Serie A è alle porte: si inizia domani con 3 anticipi, per poi concludere con l’ormai classico Monday Night. Ad aprire il turno saranno Roma e Spal, che si sfideranno all’Olimpico alle 15 in punto. La squadra di casa sembra aver superato il momento di crisi grazie ai 3 successi di fila in campionato, oltre alla vittoria in Champions contro il Viktoria Plzen, che hanno rilanciato le ambizioni di Dzeko e compagni. ...

Serie A - accordo sui tappetini virtuali : la Juventus cede i diritti in Italia : I bianconeri hanno deciso di cedere i diritti nazionali ottenendo però di commercializzare autonomamente all'estero questi spazi. L'articolo Serie A, accordo sui tappetini virtuali: la Juventus cede i diritti in Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili formazioni/ Juventus Genoa : orario - diretta tv e ultime notizie live. I dubbi in mediana (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Genoa: orario, diretta tv e le ultime notizie sugli schieramenti attesi domani all'Allianz Stadium nella 9^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:46:00 GMT)

Serie C - Juventus U23-Arezzo 3-1 : gran secondo tempo bianconero : NOVARA - La vittoria ha sempre più gusto, quando manca da un po': è così per la Juventus U23 , che si sbarazza in casa dell' Arezzo , conquistando i 3 punti dopo la sconfitta contro l' Arzachena . A ...

Cresce la Serie A sui social : la Juventus ha 12 dei 20 giocatori con più followers : Crescono i followers della Serie A sui social, secondo l'11° report “The European Football Club” stilato da IQUII Sport. L'articolo Cresce la Serie A sui social: la Juventus ha 12 dei 20 giocatori con più followers è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Genoa - Piatek sulla strada della Juventus : GENOVA - La prima settimana completa di Ivan Juric al Genoa filerà via tra il rientro dei nazionali e le alchimie tattiche necessarie da trovare. Quelle che sono nuove fino a un certo punto, perché il ...

Capello : “Brava Italia! Serie A? Juventus superiore a tutte le altre” : Dopo l’importante vittoria esterna contro la Polonia, è tornato a parlare Fabio Capello. Il tecnico lo ha fatto a Radio anch’io Sport in onda su Radio 1 ribadendo l’importanza del successo della Nazionale facendo i complimenti alla squadra: “E’ stata una buona partita, ma si era già visto qualcosa di positivo contro l’Ucraina. La conferma […] L'articolo Capello: “Brava Italia! Serie A? Juventus ...

L’Uomo del Giorno : David Trezeguet - bomber della Juventus con 138 gol in Serie A : David Trezeguet è nato a Rouen, il 15 ottobre 1977, è un dirigente sportivo ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante, presidente delle Juventus Legends e ambasciatore nel mondo della Juventus. Con la Nazionale francese è stato campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000, nonché campione continentale U-18 nel 1996. Con le maglie di club, tra Argentina, Francia e Italia, ha invece conquistato quattro campionati e tre supercoppe ...

Calciomercato - Lukaku e il futuro in Serie A : 'Perché no?'. Poi elogia la Juventus : " Perchè no, è una cosa che spero ", le parole rilasciate dal belga alla Gazzetta dello Sport . In quale squadra? Lukaku non si sbilancia, ma i suoi complimenti alla Juventus sembrano essere un ...