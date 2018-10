Serie A | campionato più spettacolare ed incerto | si pensa alla rivoluzione | ecco come

Serie A - la rivoluzione di Gravina : che spettacolo i playoff scudetto! Ecco come cambierebbe il campionato : L’inserimento dei playoff scudetto in Serie A sta già facendo molto discutere, sarebbe uno spettacolo pazzesco, proprio come in Champions League e nella NBA “I playoff per lo Scudetto sono il mio sogno. In Serie B ed in Lega Pro sono un vero successo: è dimostrato come l’interesse fra i tifosi cresca in misura esponenziale”. Questa frase del futuro presidente della FIGC Gravina, accende il dibattito su un argomento molto ...

SerieA - Veltroni sul campionato : “La Juve non ha già vinto - Napoli grande squadra” : Walter Veltroni, ai microfoni di Rai Radio 2 durante il programma I Lunatici, è intervenuto sull’andamento dell’attuale campionato e sulla possibile vittoria finale della Juventus: “Dite che la Juventus ha già ammazzato il campionato? No, i campionati non sono creature docili, ci sono diverse squadre competitive: la Roma, il Napoli, l’Inter e il Milan. Certo, se arrivasse l’ottavo scudetto consecutivo sarebbe ...

Serie A - le probabili formazioni della nona giornata di campionato : Dopo la pausa per le nazionali, che ci ha privato del campionato per un weekend, torna in campo la Serie A. La nona giornata si apre sabato alle 15 con la Roma che ospita la Spal, seguita da Juventus-...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Ortigia-Lazio 14-7. Siciliani devastanti anche nell’esordio in campionato : Vincere aiuta a vincere e l’Ortigia lo sa: dopo la qualificazione ai quarti di Euro Cup, nel debutto della Serie A1 di Pallanuoto maschile i siracusani hanno demolito la resistenza della Lazio, sconfiggendola con il netto punteggio di 14-7. Mattatore della gara Giacoppo, autore di un poker. Nel primo quarto avvio sprint dei Siciliani che sbloccano in superiorità con Espanol e allungano subito con Napolitano e Jelaca. Colosimo accorcia nel ...

Serie C - ecco i deferimenti : campionato verso clamorosi ribaltoni e possibili esclusioni [NOMI e DETTAGLI] : In arrivo clamorosi ribaltoni che riguardano il campionato di Serie C, caos sempre più evidente per quanto riguarda la terza categoria nel torneo italiano. Secondo le ultime indiscrezioni il Procuratore federale ha deferito al TFN l’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese, il segretario Giuseppe D’Aniello per aver violato i doveri di lealtà sportiva e correttezza per aver depositato una fideiussione considerata falsa. A titolo ...

Serie B : ecco gli anticipi e i posticipi delle gare di campionato in programma dalla 13a alla 16a giornata? : ecco gli anticipi e i posticipi delle gare di campionato di Serie B in programma dalla 13a alla 16a giornata? anticipi E posticipi 13a GIORNATA DI ANDATA Venerdì 23 novembre 2018 ore 21.00 H. VERONA – PALERMO Sabato 24 novembre 2018 ore 18.00 BENEVENTO – PERUGIA Domenica 25 novembre 2018 ore 15.00 SPEZIA – FOGGIA ore 15.00 PESCARA – ASCOLI Domenica 25 novembre 2018 ore 21.00 LECCE – CREMONESE Lunedì 26 ...

Serie A - duro sfogo di Ancelotti contro il campionato : Oggi Ancelotti si è trovato al Festival dello Sport a Trento con altri due totem della panchina come Sacchi e Guardiola. E dal palco Carletto ha avuto parole molto dure nei confronti del campionato ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

Cairo : 'Dal nuovo presidente della Figc presto riforme - la Serie A deve tornare a essere un campionato di riferimento' : Il presidente del Torino Urbano Cairo , aprendo il Festival dello sport a Trento, parla delle novità in vista per il calcio italiano: 'Il mondo del calcio è in una fase di ripensamento e rilancio - riporta Ansa - Viviamo ancora un momento non facilissimo, come ...

Serie A - le 30 maglie vintage più belle nella storia del campionato : Un modello apprezzato in tutto il mondo quello delle divise del campionato italiano, casacche senza tempo per eleganza e originalità. Difficile scegliere quale sia la maglia più bella: ve ne proponiamo 30, una per ogni squadra tra ...

Serie W – Il campionato automobilistico per sole donne è una scelta sessista? Le opinioni delle pilote : “è segregazione” : Non tutti gradiscono la scelta di creare la Serie W: il campionato per sole donne trampolino per la Formula 1 Nasce la Serie W, campionato automobilistico per sole donne che cercherà di indirizzare le pilote alla classe regina dell’automobilismo: la Formula 1. Con l’obiettivo d’inserire le donne nel Circus più famoso del mondo, si appresta ad avere inizio la competizione tutta in rosa che prevede sei gare in Europa. Il ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. La corsa della Pro Recco ricomincia da Bogliasco - posticipo a Siracusa : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. La rincorsa dei campioni d’Italia al 14° titolo consecutivo riparte poco lontano da casa: derby ligure a Bogliasco per i recchelini. In contemporanea ...

F1 - nasce la W Series - un campionato riservato alle donne. Si parte nel 2019 con sei gare : Grande novità nel mondo dei motori per la prossima stagione: nel maggio del 2019 partirà la W Series, un nuovo campionato con vetture di Formula 3 riservato alle donne. Un progetto che punta a far crescere le più talentuose pilotesse del circuito per poter in futuro arrivare a competere in Formula 1. Questa nuova categoria avrà telai Tatuus Formula 3 e si svolgerà su sei gare in Europa dalla durata di 30 minuti. Il montepremi complessivo sarà di ...

Banca Cras CUS Siena Rugby - e finalmente… inizia il campionato di Serie B! : Domenica 14 ottobre inizierà, sul difficilissimo campo di Civitavecchia, il primo campionato di Serie B per il Banca Cras CUS Siena Rugby; un traguardo storico, mai raggiunto prima, che porterà i ...