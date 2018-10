Serie A | 9^ giornata | i pronostici di CalcioWeb

Serie B - 8^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Oggi, Spezia-Pescara inaugura l’ottavo turno del campionato di Serie B. L’Hellas vuole riprendersi la testa della classifica e per farlo dovrà battere il Venezia a domicilio. Trasferta anche per il Palermo di Stellone, atteso al Via del Mare dal Lecce dell’ex rosanero Liverani. Chiude la giornata il monday night tra Benevento e Livorno. Ecco i pronostici di CalcioWeb. SPEZIA-PESCARA – X ASCOLI-CARPI – Under ...

Diretta Serie A della nona giornata su Dazn e Sky : in anticipo Juve-Genoa sabato alle 18 : Archiviato l'impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata [VIDEO]. Sara' un turno sensazionale con l'attesissimo derby di Milano. Le partite si disputeranno a cavallo tra sabato 20 e lunedì 22 ottobre e solo tre di esse verranno trasmesse in Diretta streaming sulla piattaforma di Dazn. Tutte le altre, invece, saranno visibili su Sky. Chi possiede l'abbonamento a quest'ultima pay-tv potra' ...

Pronostici Serie A - 20-21-22 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 9^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la nona Giornata che si giocherà i giorni 20-21-22 Ottobre 2018.Dopo la sosta derivante dagli impegni delle nazionali, la Serie A torna ufficialmente in campo Sabato 20 Ottobre con ben 3 anticipi, viste anche le imminenti sfide di coppa.In testa alla classifica naturalmente, troviamo sempre la Juventus a punteggio pieno ed inseguita in primis dal Napoli. In terza posizione troviamo ...

Probabili formazioni/ Udinese Napoli : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A 9^ giornata) : Probabili formazioni Udinese-Napoli: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi domani in campo alla Dacia Arena nella 9^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:01:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Genoa : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A - 9^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Genoa: orario, diretta tv e le ultime notizie sugli schieramenti attesi domani all'Allianz Stadium nella 9^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:36:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Spal : diretta tv - orario e le notizie live (Serie A - 9^ giornata) : Probabili formazioni Roma Spal: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi all'Olimpico domani per la nona giornata della Serie A.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Serie B - il calendario e gli orari della ottava giornata : Quando si gioca la 7.a giornata di Serie B? L'ottavo turno del campionato di Serie B si gioca su quattro giorni, con un anticipo venerdì 19 ottobre, quattro partite sabato 20 ottobre, tre partite ...

Serie A - 9^ giornata : si inizia con Roma-Spal - in campo anche Juve e Napoli : Dopo lo stop della Serie A [VIDEO] per gli impegni delle nazionali, ritornano le squadre del massimo campionato italiano per giocare la nona giornata. Si parte con gli anticipi domani, 20 ottobre e ad aprire le danze ci sara' la Roma. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco affrontera' dinanzi al pubblico amico la Spal. I giallorossi, dopo la vittoria nel derby, stanno continuando a regalare momenti importanti ai loro tifosi e sicuramente ...

Serie A - 9^ giornata : si inizia con Roma-Spal - in campo anche Juve e Napoli : Dopo lo stop della Serie A per gli impegni delle nazionali, ritornano le squadre del massimo campionato italiano per giocare la nona giornata. Si parte con gli anticipi domani, 20 ottobre e ad aprire le danze ci sarà la Roma. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco affronterà dinanzi al pubblico amico la Spal. I giallorossi, dopo la vittoria nel derby, stanno continuando a regalare momenti importanti ai loro tifosi e sicuramente cercheranno ...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : poker della Lucchese - il Gozzano pareggia al Mannucci! : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, nei posticipi la Juventus Under 23 batte l'Arezzo mentre la Lucchese segna quattro gol all'Arzachena, importante vittoria del Rende a Siracusa(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Rende torna alla vittoria! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, attese oggi giovedi 18 ottobre 2018, validi quali posticipi della settima giornata dei gironi A e C.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Serie A 2018-2019 - 9^ giornata : tutte le probabili formazioni : La cosa più bella di ogni pausa del Campionato di Serie A è il giorno in cui i tifosi, e i fantallenatori, possono iniziare a studiare le formazioni per il weekend. E la 9° giornata del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 20 e lunedì 22, non sfugge alla regola. Ecco le ultime notizie […] L'articolo Serie A 2018-2019, 9^ giornata: tutte le probabili formazioni proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Serie A - gli arbitri della 9^ giornata : Ecco le designazioni arbitrali in vista della nona giornata di Serie A, che si aprirà sabato alle 15 con Roma-Spal. Roma-Spal (20/10, ore 15): Pairetto di Nichelino (Ranghetti-Fiorito) Juventus-Genoa (20/10, ore 18): La Penna di Roma (Marrazzo-Bottegoni) Udinese-Napoli (20/10, ore 20.30): Mariani di Aprilia (Bindoni-Paganessi) Frosinone-Empoli (21/10, ore 12.30): Orsato di Schio (Manganelli-Vivenzi) Bologna-Torino (21/10, ore 15): Banti di ...

Serie A - nona giornata : ecco le quote Better : Torna la Serie A dopo le due partite della nazionale italiana. La nona giornata si articolerà in tre giorni. ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per le dieci sfide. Tre partite si giocheranno sabato: le prime due in classifica, la Juventus (a 1,20) in casa e il Napoli (a 1,60) in trasferta, partiranno con i favori del pronostico rispettivamente contro il Genoa (a 14,00) che ripresenterà in panchina Juric al posto ...