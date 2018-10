Serbia - Olanda 3-1

Mondiali volley 2018 : Serbia in finale - Olanda ko per 3-1 : Mondiali volley 2018, la Serbia è la prima finalista della competizione, tra poco in campo l’Italia di coach Mazzanti La Serbia è la prima finalista del Campionato del Mondo femminile 2018 di pallavolo, grazie alla vittoria sull’Olanda per 3-1 (25-22, 26-28, 25-19, 25-23). Le campionesse europee domani (ore 12.40 italiane) scenderanno in campo per la medaglia d’Oro contro la vincente di Italia-Cina. L’Olanda, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia è la prima finalista - Boskovic e Mihajlovic stendono l’Olanda : La Serbia è la prima finalista dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-22; 26-28; 25-19; 25-23) nella rivincita della finale continentale dello scorso anno e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo della rassegna iridata che giocheranno domani a Yokohama (Giappone) contro la vincente di Italia-Cina, in campo alle ore 09.10. Le slave hanno confermato i ...

LIVE Serbia-Olanda volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : Boskovic e compagne soffrono ma sono in finale : 3-1! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Olanda, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi contro la vincente di Italia-Cina che si giocherà alle ore 09.10. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e appasionante, rivincita della finale degli Europei 2017 dominata dalle slave che anche oggi ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : semifinale Olanda-Serbia - la rivincita degli Europei. Boskovic sfida Sloetjes - chi vincerà? : Venerdì 19 ottobre si disputeranno le semifinali ai Mondiali 2018 di Volley femminile, a Yokohama (Giappone) conosceremo le due squadre che si sfideranno nell’atto conclusivo che assegnerà il titolo iridato. Ad aprire le danze sarà il big match tra Olanda e Serbia (ore 06.40), le finaliste degli ultimi Europei che si contenderanno un posto al sole e che cercheranno di raggiungere un traguardo storico visto che mai nessuna è riuscita a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : semifinale Olanda-Serbia. Orario d’inizio e come vederla in tv : Venerdì 19 ottobre si giocherà Olanda-Serbia, semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfideranno per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi contro la vincente di Italia-Cina. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e avvincente tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per puntare alla finale: andrà in scena la rivincita della finale degli ...

Semifinali Mondiali volley femminile 2018 : il calendario e gli orari delle partite. Italia-Cina e Olanda-Serbia al mattino presto. La programmazione tv : Venerdì 19 ottobre si giocheranno le Semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile, a ospitare gli atti conclusivi della rassegna iridata sarà Yokohama (Giappone) dove le migliori quattro squadre del Pianeta si fronteggeranno con l’obiettivo di volare in finale Ad aprire le danze, alle ore 06.40, il big match tutto europeo tra Serbia e Olanda, rivincita dell’ultima finale continentale: le slave dei fenomeni Tijana Boskovic e ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando si giocano le semifinali? Italia-Cina e Olanda-Serbia. Programma - orari e tv : Tutto pronto: venerdì 19 ottobre si giocheranno le semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile, sarà Yokohama (Giappone) a ospitare le due partite che valgono un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. Prima la sfida tra Serbia e Olanda, poi il match più atteso per il Bel Paese, quello che vede in campo la nazionale italiana contro la Cina, alle ore 9.10. Andiamo a scoprire il Programma, gli orari e come seguire in TV le ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia - Cina - Serbia - Olanda : chi vincerà il titolo? Lotta totale tra quattro colossi : Italia, Cina, Serbia, Olanda. Chi vincerà i Mondiali 2018 di Volley femminile? Sono rimaste quattro squadre in corsa per il titolo iridato, le formazioni che si sono messe maggiormente in luce nell’arco di queste due abbondanti settimane di gara sono riuscite ad arrivare alla Final Four che si disputerà a Yokohama (Giappone) il 19-20 ottobre. Rispetto ai pronostici della vigilia, sono rimaste escluse gli USA detentori del trofeo, la ...