Sei personaggi in cerca di un genere | l' interessante The Hex è disponibile su Steam

(Di venerdì 19 ottobre 2018) The Hex, il nuovo titolo dello sviluppatore indipendente Daniel Mullins già autore dell'apprezzato Pony Island, è finalmentesual prezzo di 8,19€.In The Hex, i giocatori cominciano la loro avventura al Six Pint Inn, una locanda situata a uno degli sperduti angoli dell'universo dei videogiochi. L'oste riceve una misteriosa telefonata che avverte come uno dei sei ospiti, ciascuno che rappresenta un diverso, sta pianificando di commettere un orribile omicidio.Come riferiscono i colleghi di Eurogamer.net, dovremo quindi esplorare il passato dei sei protagonisti, lo Space Marine, la Maga, il Platformer, il Fighter, il Sopravvissuto all'Apocalisse e quello della prospettiva in prima persona, il cui aspetto sarà naturalmente sconosciuto. Vivendo le loro vicende scopriremo l'identità dell'assassino, giocando attraverso i tanti generi dei videogiochi rappresentati ...