Segnali incoraggianti per i Samsung Galaxy S8 italiani sull’aggiornamento di ottobre

optimaitalia

: Segnali incoraggianti per i #SamsungGalaxyS8 italiani sull’aggiornamento di ottobre - GioPao9 : Segnali incoraggianti per i #SamsungGalaxyS8 italiani sull’aggiornamento di ottobre - OptiMagazine : Segnali incoraggianti per i #SamsungGalaxyS8 italiani sull'aggiornamento di ottobre - dariodav711 : Mi hanno sostituito la tesserina bancomat Da Arancione/Rosso siam passati ad un bel nero scuro Son segnali incoraggianti -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Stanno arrivando proprio in queste ore nuovissime indicazioni per quanto riguarda il pubblico che ha deciso di puntare su unS8 in questo anno e mezzo di vita. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, pare che lo smartphone stia iniziando a ricevere l'aggiornamento di, anche se occorre premettere da subito che non dobbiamo aspettarci grossi stravolgimenti una volta portato a termine il download in questione qui in Italia.Scendendo maggiormente in dettagli, emerge che la patch in questione al momento della pubblicazione del nostro articolo risulta disponibile solo in Germania, con relativo link al download, ma dovrebbero trascorrere pochi giorni prima che lo stresso trattamento venga riservato a chi ha deciso di puntare su un modello no brand qui in Italia. Almeno questo è quello che ci dice lo storico di questo produttore. Resta incoraggiante il fatto ...