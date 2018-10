Scuola | autonomia differenziata? I sindacati dicono no

Autonomia regionale in arrivo - come influirà sulla Scuola e gli insegnanti? : E’ stato avviato da alcune regioni italiane l’iter per ottenere l’Autonomia regionale, amministrativa e legislativa, su alcuni temi fondamentali come lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e governo del territorio. Le regioni interessate sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sull’Autonomia veneta, è intervenuto tramite Facebook l’assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, ...

Scuola - l'autonomia dei presidi : «Costretti alle collette» : Susanna Musumeci, preside dell'istituto Verri, non è così stupita dall'ordine di grandezza degli importi contenuti nella ricerca e anzi rincara: «Per mantenere le scuole servono cifre enormi. Ai costi ...

Bari - l'ex ministro Profumo A Scuola si impara l'autonomia : Quale mondo si troveranno ad affrontare? Difficile dirlo, per questo l'approccio deve essere olistico e non basta concentrarsi sui mezzi'. In tutto questo, pesano le distanze fra Nord e Sud? 'L'...

Cattaneo : "Una Scuola senza esami di Stato e con più autonomia" : In una lunga intervista rilasciata al portale linkiesta.it, Nadia Cattaneo, preside di quella che è considerata la migliore scuola d’Italia, ovvero l’Istituto tecnico economico ‘Enrico Tosi’ di Busto Arsizio (Varese), si è soffermata soprattutto sulle problematiche del sistema scolastico italiano. Cattaneo: “Esame di Stato andrebbe tolto” La Cattaneo ritiene che la grana principale della scuola sia la mancanza di autonomia. Secondo la preside, ...

Scuola/ Autonomia - concessione - buoni per tutti : l'unica via per salvare il sistema : Le ricette di Bussetti appaiono palliativi e il sistema-SCUOLA procede a passo lento ma continuo verso il collasso. La proposta di Boldrin andrebbe ripresa e attuata. MARCO LEPORE(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Personale, cattedre, concorsi: l'agenda seria di cui Bussetti non parla, di A. IndinimeoSCUOLA/ Bussetti, il finto rivoluzionario che realizza il programma di Renzi, di M. Monti