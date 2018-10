Scontro con la Lega sul condono. Ora il M5S accusa un burocrate

La nuova sigla di The Walking Dead 9 conferma lo Scontro tra Rick e i Sussurratori? : I fan di The Walking Dead 9 lo danno bene: ogni indizio è utile per risolvere l'intricato caso della scomparsa e l'uscita di scena di Rick. Di lui si è detto tutto e il contrario di tutto alla luce dei rumors e delle dichiarazioni di Andrew Lincoln ma se il suo addio fosse legato all'arrivo dei Sussurratori? Tutti hanno pensato all'addio di Rick come alla sua morte visto che, in caso contrario, Michonne lo avrebbe seguito in capo al mondo, ma ...