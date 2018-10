Sci – Una Cogne da manuale attende la Coppa del Mondo | oggi il sopralluogo FIS per le

Cast e personaggi di C’era una volta 7 : la famiglia Reale laScia posto ai babbani? : Grande pomeriggio quello di oggi, 19 ottobre, su Rai4 dove debuttano Cast e personaggi di C'era una volta 7. Tutti i pomeriggi, intorno alle 17.00, andranno in onda due episodi della settima e ultima stagione della serie fantasy ABC per un totale di due settimane. Come vi abbiamo già anticipato ieri, e nelle scorse settimana, la serie non sarà più quella che abbiamo lasciato nel finale della sesta stagione e si capisce già da Cast e personaggi ...

Dal possibile matrimonio all’addio : Neymar e Bruna Marquezine si sono laSciati! : Bruna Marquezine annuncia la rottura con Neymar, la modella ed il calciatore del PSG si sono lasciati: le dichiarazioni della bellissima brasiliana Il gossip aveva ipotizzato un imminente matrimonio, invece tra Bruna Marquezine e Neymar è finita. La storia d’amore che ha fatto sognare i romantici tra i due brasiliani è giunta al capolinea per una decisione del calciatore del PSG. Ad annuncialo la stessa Bruna, che alla rivista ...

Asia Argento laScia X Factor e lancia una frecciatina a Lodo Guenzi : Il discorso di Guenzi sul palco ha preso poi una piega politica: 'Vi ricordate la sera dei duetti al Festival di Sanremo? ha detto Noi cantavamo con Paolo Rossi e i bambini del Piccolo Antoniano, c'...

Una Vita Anticipazioni 19 ottobre 2018 : Samuel fa uScire Blanca dal manicomio : Gli Alday scoprono che la ragazza ha fornito un alibi falso alla madre, facendo cadere ogni sospetto su di lei per la morte di Tirso.

Astrofisica : Fermi immortala blazar oScillante - osservata l’emissione periodica da una galassia attiva : Grazie al telescopio ai raggi gamma Fermi è arrivata la conferma: un blazar, ovvero un buco nero supermassiccio al centro di una galassia, mostra oscillazioni di circa 2.2 anni nella sua luminosità. I risultati sono stati annunciati all’ottavo International Fermi Symposium meeting che si sta svolgendo a Baltimora. «Siamo in presenza del primo segnale di periodicità, confermato in più di una singola banda di osservazione, di un nucleo galattico ...

Nel 2019 la Val di Fassa ospita i Mondiali junior di Sci alpino - sognando una gara di Coppa del Mondo : L'augurio è che questo sforzo ci aiuti a coronare un altro sogno che culliamo per i prossimi inverni, ovvero di ospitare una gara di Coppa del Mondo'. Prima dei Mondiali, ci saranno due test event di ...

BE : pista Sci alpino innevata con snowfarming - è una prima svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Diciotti - tribunale dei ministri di Palermo si dichiara incompetente su Salvini. Lui : “Chiudetela e laSciatemi lavorare” : L’inchiesta per sequestro di persona su Matteo Salvini cambia sede. Il tribunale dei ministri di Palermo si è spogliato del caso legato al trattenimento sulla nave Diciotti dei migranti soccorsi in mare dalla Guardia Costiera il 16 agosto scorso. Gli atti sono stati trasmessi alla procura perché il tribunale si è dichiarato territorialmente incompetente a indagare. Il presidente del tribunale dei ministri Fabio Pilato ha comunicato di ...

Fisica - nuovo riconoScimento internazionale per Christian Corda : il giovane nuorese fornisce una nuova prova della relatività generale : nuovo successo per Christian Corda, giovane fisico nuorese che, fornendo una nuova prova della relatività generale, si è guadagnato il prestigioso premio scientifico internazionale di menzione Onorevole della “2018 Essay Competition of the Gravity Research Foundation”. Si tratta del terzo riconoscimento di questo tipo conferito a Corda, che già si era aggiudicato il premio nel 2009 e nel 2012. Nel suo nuovo lavoro, pubblicato su International ...

Caso Diciotti - il faScicolo passa a Catania. Il tribunale dei ministri di Palermo : "Non siamo competenti" : Cambia sede l'inchiesta per sequestro di persona aperta a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini

StriScia la Notizia fa ironia sull’operazione del figlio di Fedez - lui s’infuria : “Una cosa pretestuosa e cattiva” : Striscia la Notizia ironizza sull’intervento ai timpani del piccolo Leone, e Fedez s’infuria. Durante l’ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci Ezio Greggio l’ha buttata lì, come fosse la solita spiritosaggine da bar. Era meglio “eliminare le corde vocali a Fedez”, hanno scherzato i conduttori di Striscia, riprendendo una (pessima) battuta circolata sui social della coppia Fedez/Chiara Ferragni. Ma il momento di ilarità calato dalla ...

Una Sciagura chiamata euro : La costituzione dell'eurozona è basata infatti sul credo neoliberista, una visione eccessivamente semplicistica di come funziona l'economia, che non prevede la flessibilità necessaria per rispondere ...

Il Rocket League nella "vita reale" di Hot Wheels ha una data di uScita : Del particolare progetto di Hot Wheels dedicato a Rocket League ne avevamo già parlato sulle nostre pagine, incuriositi da un gioco che potrebbe fare la gioia di molti. Oggi torniamo sull'argomento per un aggiornamento piuttosto importante: la data di uscita e il prezzo di questo set.Come segnalato da Engadget, il set comprende due macchinine radiocomandate (Octane e Dominus), un'arena di gioco e una palla, mentre in futuro verranno lanciate ...

I "fortunati" di quota 100 : chi può laSciare il lavoro subito : quota 100 è alle porte. Da febbraio sarà superata definitivamente la legge Fornero. Il debutto del nuovo sistema previdenziale di fatto renderà vicina la porta d'uscita dal lavoro a chi è nato nel 1957. Il motivo è abbastanza chiaro: con quota 100 bastano i 62 anni di età e il versamento di 38 anni di contributi. I nati nel 1957 che hanno cominciato a lavorare a 24 anni di fatto sono già pronti per usufruire di quota 100. Con l'addio alla ...