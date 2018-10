Sci – Tour de Ski il 5 e 6 gennaio nella trentina Val di Fiemme | ecco i dettagli

Lele Spedicato laScia la rianimazione - i Negramaro rinviano il tour per aspettarlo : I Negramaro rinviano 'Amore Che Torni tour' aspettando la guarigione del chitarrista Emanuele Spedicato, colpito lo scorso 17 settembre da un'emorragia cerebrale. Ha lasciato venerdì l'ospedale di ...

StriScia la Notizia replica a Fedez/ Il rapper non risponde. Non vuole nessun tapiro e pensa al suo nuovo tour : Striscia La Notizia replica alle accuse di Fedez in merito alla battuta sull'operazione del figlio Leone. "È stato tutto un complotto per farti attapirare!"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:00:00 GMT)

Grand Tour d'Italia - puntata 19 ottobre 2018 : Filippo BiSciglia e Kaspar Capparoni tra gli ospiti (Anteprima Blogo) : ...

Valtournenche : si guarda al Natale e allo sviluppo dello Sci : Chantal Vuillermoz , assessore allo sport e alla montagna, ha ricordato che la Coppa del Mondo di snowboard si terrà il 21 dicembre. Il consigliere Luca Vallet ha poi presentato al Consiglio un ...

Le date dell’instore tour di Irama per Giovani - il nuovo album in uScita ad ottobre : Le prime date dell'instore tour di Irama per Giovani sono state annunciate. La prima parte del calendario di instore è stato comunicato oggi sui social network e comprende numerosi appuntamenti firmacopie in tutta Italia. Giovani è il nuovo disco di inediti di Irama in uscita il 19 ottobre con Warner Music. Il 5 ottobre è stata resa disponibile una speciale versione autografata dall'artista su Amazon, esaurita nel giro di poche ...

Milano, 5 ott. , Labitalia, - Fa tappa oggi a Milano il Tour science of Safety di 3M, società che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni. Il Tour science of Safety, giunto alla sua seconda edizione, è un percorso itinerante che prevede tappe in tutta ...

In arrivo l’album live di Jovanotti dedicato al tour : svelato il rilaScio del cofanetto di Oh - vita! : L'album live di Jovanotti dedicato al tour è in fase di definizione. Secondo quanto riportato dall'artista, il disco potrebbe uscire già nel periodo di Natale, a un anno dal rilascio di Oh, vita! con la produzione di Rick Rubin. L'arrivo sul mercato di un cofanetto per la lunghissima tournée che ha tenuto nei palasport era stato già dato per certo già alla vigilia della conclusione dei concerti, che Lorenzo Cherubini ha concluso con la ...

Morto Charles Aznavour - le nuotate in piScina e le tournée in tutto il mondo : Quando mi disse «voglio morire vivo» : Era marzo di 4 anni fa, compiva 90 anni. Ero andata ad intervistarlo per questo, ma sopratutto volevo sapere quanto aveva pagato per la causa armena. «Tanti soldi, e per molti anni, ma non li ho mai ...

Arriva il trailer di Rocketman - film tributo a Elton John in uScita nel 2019 durante il tour d’addio : Il teaser di Rocketman Arriva a un anno dall'approdo del musical di Paramount Pictures sul grande schermo. Il film sulla storia professionale e privata di Elton John è in programma per il mese di maggio del 2019, negli Stati Uniti, mentre la data italiana della prima non è ancora nota. Nel teaser non poteva mancare la presenza di Taron Egerton, che si occupa proprio di aprire la clip di poco meno di due minuti nella quale pronuncia queste ...

L’instore tour di Kekko Silvestre per Cash Storia di un Campione - il libro in uScita ad ottobre : L'instore tour di Kekko Silvestre per Cash Storia di un Campione si compone di quattro appuntamenti farmacopie. Kekko Silvestre dei Modà incontrerà i fan, questa volta non per motivi musicali bensì per firmare le copie del suo libro, Cash Storia di un Campione, disponibile in tutti i negozi a breve. Il libro di Kekko Silvestre arriverà nei negozi dal 9 ottobre al prezzo di 17 euro. Verrà presentato dal cantante attraverso un instore tour di ...

Selena Gomez ha confermato che sarà in tour dopo l’uScita del nuovo album : Sììììììììììììì! The post Selena Gomez ha confermato che sarà in tour dopo l’uscita del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Le Vibrazioni annunciano l’uScita del nuovo singolo “Pensami così” e un tour europeo : Ecco tutte le date The post Le Vibrazioni annunciano l’uscita del nuovo singolo “Pensami così” e un tour europeo appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato il calendario completo dell’instore tour dei Tiromancino per Fino a qui - in uScita il 28 settembre : Il calendario completo dell'instore tour di Tiromancino è finalmente ufficiale. Dopo le prime date annunciate sulla pagina social dedicata al gruppo, ecco arrivare la lista completa degli appuntamenti nei quali si supporterà Fino a qui, atteso per il 28 settembre. Come già anticipato da Federico Zampaglione, il calendario degli instore si è arricchito di una nuova serie di date che sono andate ad aggiungersi a quelle annunciate in ...

Nuovo tour di Selena Gomez nel 2019 dopo l’uScita dell’album - l’annuncio della popstar : In una recente diretta su Instagram è arrivata la conferma del Nuovo tour di Selena Gomez nel 2019: la popstar ha deciso di fare un live sul suo seguitissimo profilo per aggiornare i fan sui prossimi progetti, tra cui l'uscita di un album di inediti cui sta lavorando da molto tempo e una serie di concerti che la riporteranno in tournée dopo la cancellazione del Revival tour. Selena Gomez ha spiegato di essere ormai pronta a rilasciare il suo ...