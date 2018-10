Sci | Goggia cade in allenamento | 6 settimane di stop

Sci - allarme Goggia : cade in allenamento e si infortuna : Botta al malleolo della gamba destra durante un allenamento in Austria in vista del gigante di Soelden. Sabato controllo a Milano

Sci - Goggia cade in allenamento in Austria : domani sarà sottoposta ad accertamenti : Sofia Goggia, 24 anni, oro alle Olimpiadi di PyeongChang in discesa, è caduta durante i test in gigante a Hintertux, in Austria, dove la Nazionale di sci è impegnata per rifinire la preparazione in ...

Sci alpino - Sofia Goggia cade in allenamento a Hintertux. Si teme per un infortunio : Sofia Goggia è caduta in allenamento a Hintertux (Austria). La Campionessa Olimpica di discesa libera stava svolgendo una rifinitura in vista dell’esordio in Coppa del Mondo previsto per il prossimo weekend con il gigante di Soelden quando è purtroppo scivolata. La bergamasca, detentrice anche della Sfera di Cristallo di specialità, è stata portata via per essere sottoposta a degli accertamenti come riporta sciaremag.it. La punta di ...

Sofia Goggia : "Mark Zuckerberg mi ha invitato a Sciare con lui. Nello sport? So essere cattiva" : Sofia Goggia è una delle stelle nascenti dello sport italiano. Sciatrice, oro olimpico a Febbraio si sta preparando alle nuove olimpiadi invernali. In un'intervista al Corriere della Sera parla dell'attuale momento che sta vivendo. Alla domanda su come secondo lei venga oggi percepita dalla gente Sofia risponde:Come un'olimpionica che ci mette il cuore, ma che è anche una ragazza semplice e normale, oltre che un'atleta che ha le ...

Sci alpino - Sofia Goggia guida il gruppo azzurro nel raduno di Hintertux : Dopo il Passo Stelvio, tocca a Hintertux ospitare il raduno delle ragazze di Coppa del mondo fino al 24 ottobre Sono sei le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno che si tiene a Hintertux (Aut) da mercoledì 17 a mercoledì 24 ottobre. Si tratta di Federica Brignone, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Marta Bassino e Karoline Pichler. Presenti naturalmente il capo allenatore Matteo Guadagnini e i ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Rimangono altri sogni da inseguire - la classifica generale va costruita mattone dopo mattone” : Alla vigilia della nuova stagione sportiva Sofia Goggia si confessa al “Corriere dello Sport“: la campionessa olimpica e detentrice della Coppa del Mondo di specialità della discesa libera ha rivelato al quotidiano sportivo romano i nuovi obiettivi fissati per l’annata 2018-2019 dopo gli scorsi mesi da sogno vissuti. L’atleta bergamasca ha parlato della sua preparazione estiva: “Ho potuto lavorare con più ...

Sci : Goggia - sono ambiziosa e sogno coppa : Così l'olimpionica Sofia Goggia, ospite del Festival dello Sport, in corso a Trento, organizzato da Gazzetta e Trentino. "Io quest'anno punterei sulla riconferma nella coppa in discesa e magari ...

Sci alpino - Sofia Goggia pronta per la nuova stagione : “Sono creSciuta molto e ho lavorato sul Gigante - voglio continuare a Sciare fortissimo” : La stagione dello sci alpino sta per ricominciare e in casa Italia i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia, che, dopo aver conquistato nella discesa libera la Coppa del Mondo e lo storico oro alle Olimpiadi di Pyeongchang, è pronta a tornare nuovamente protagonista. La 25enne bergamasca ospite ieri ad una convention sull’educazione sportiva alla Microsoft House di Milano, ha cercato di spiegare la sua formula per il successo. Queste le sue ...

Sci alpino - l’Italia prosegue gli allenamenti in Sudamerica. Uomini ok in Argentina - Sofia Goggia si prepara in Cile : La Nazionale Italiana maschili di sci alpino prosegue la propria preparazione sulle nevi argentine di Ushuaia in vista della Coppa del Mondo. Il meteo però non è molto clemente, piccole nevicate giornaliere hanno reso il terreno più morbido rispetto ai primi giorni di lavoro, slalomgigantisti e velocisti proseguono la propria attività personalizzata. Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini stanno facendo sessioni di velocità insieme a Christof ...

Sci alpino - Sofia Goggia arrivata in Cile per due settimane di allenamento : Goggia in pista a Valle Nevado, giovedì 6 settembre partono per Ushuaia le velociste di Coppa del Mondo Sofia Goggia è atterrata a Valle Nevado, in Cile, dove ha già preso confidenza con le piste che ospiteranno i suoi allenamenti fino al 16 settembre, giorno in cui raggiungerà le compagne di squadra a Ushuaia. Verso la località argentina stanno per partire le altre ragazze del gruppo di Coppa del mondo, che saliranno sull’aereo per ...

