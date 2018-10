Sci azzurro in ansia per la Goggia | botta al malleolo della gamba per la campionessa

ATP Mosca – Cecchinato subito fuori : l’azzurro irriconoScibile contro Mannarino : Marco Cecchinato sconfitto al primo turno dell’ATP di Mosca: il tennista azzurro si arrende al francese Mannarino in due set Solo 52 minuti, distribuiti nell’arco di due set. È questa la durata del torneo ATP di Mosca disputato da Marco Cecchinato. Il tennista azzurro, attualmente numero 19 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto da Adrian Mannarino, numero 49 della classifica ATP. Il francese si è imposto senza grossi problemi su ...

Sci alpino - Sofia Goggia guida il gruppo azzurro nel raduno di Hintertux : Dopo il Passo Stelvio, tocca a Hintertux ospitare il raduno delle ragazze di Coppa del mondo fino al 24 ottobre Sono sei le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno che si tiene a Hintertux (Aut) da mercoledì 17 a mercoledì 24 ottobre. Si tratta di Federica Brignone, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Marta Bassino e Karoline Pichler. Presenti naturalmente il capo allenatore Matteo Guadagnini e i ...

Tennis – Atp Mosca : nessun problema per Seppi - l’azzurro non laScia scampo allo slovacco Klizan : Il Tennista azzurro supera il primo turno del torneo di Mosca, battendo in due set lo slovacco Klizan Primo turno del torneo di Mosca superato per Andreas Seppi, che non lascia scampo allo slovacco Klizan. L’azzurro si impone in due set, vincendo in scioltezza il primo e faticando oltre misura nel secondo. Nel parziale d’apertura l’italiano si porta in vantaggio con il punteggio di 6-1, per poi chiudere i conti al ...

Sci alpino - Manfred Moelgg torna al lavoro in Val Senales : insieme all’azzurro anche Bacher e Razzoli : Moelgg rientra con gli slalomisti in Val Senales, turno di riposo per Gross. Presente anche Fill Il ghiacciaio della Val Senales ospita da lunedì 15 a giovedì 18 ottobre un terzetto dello slalom di Coppa del mondo maschile che prevede la presenza di Fabian Bacher, Manfred Moelgg (che ha risolto il piccolo problema all’adduttore che lo aveva precauzionalmente convinto a interrompere la trasferta di Amneville) e Giuliano Razzoli. ...

Fiocco azzurro all'ospedale di Villa d'Agri - dove non c'è il punto naScite - : A chi ha fretta di venire al mondo poco importa la geografia dei punti nascita aperti voluti dai piani sanitari. Così, questa mattina, nel cortile dell'ospedale di Villa d'Agri si è sentito, dopo tempo, il vagito di un bebè ...

ATP Pechino – Cecchinato eliminato agli ottavi : Fucsovics non laScia scampo al tennista azzurro : Marco Cecchinato ko agli ottavi dell’ATP di Pechino: il tennista italiano si arrende in due set all’ungherese Marton Fucsovics Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Marco Cecchinato nel main draw dell’ATP di Pechino. Il tennista siciliano, numero 22 del ranking ATP, è stato sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics (numero 45 ATP) in 1 ora e 15 minuti. Fucsovics si è portato a casa i due set, necessari per il passaggio del turno, ...

CriScito : 'Io capitano azzurro - che onore' : Archiviata la parentesi con l'Italia, Criscito si è tuffato nuovamente nel mondo rossoblu: 'Da oggi sono tornato al lavoro a Pegli con i compagni. Con il Bologna sarà una partita difficile, daremo il ...

Sci alpino : le slalomiste si aggregano al gruppo azzurro a Ushuaia. Federica Brignone migliora - piccola frattura composta alla caviglia destra per Sala : Il contingente del gruppo azzurro che sta preparando la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino aggiunge alcune nuove presenze ad Ushuaia, in Argentina: sono infatti in arrivo le slalomiste, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini. Con le quattro atlete sono in viaggio l’allenatore responsabile Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin e Giorgio Pavoni: tutti insieme andranno a ricongiungersi col resto del ...

Sci alpino : le slalomiste si aggregano al gruppo azzurro a Ushuaia. Federica Brignone migliora - piccola frattura composta alla caviglia destra per Sala : Il contingente del gruppo azzurro che sta preparando la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino aggiunge alcune nuove presenze ad Ushuaia, in Argentina: sono infatti in arrivo le slalomiste, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini. Con le quattro atlete sono in viaggio l’allenatore responsabile Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin e Giorgio Pavoni: tutti insieme andranno a raggiungere il resto del ...

Chiesa - la Juventus osserva interessata la creScita del golden boy azzurro : Il classe '97 si avvia a partire titolare contro il Portogallo nel secondo match di Nations League. E i bianconeri si muovono in vista della prossima estate, quando Chiesa sarà uno dei più richiesti

FRANCESCA SCHIAVONE SI RITIRA/ La Leonessa laScia il tennis : il ringraziamento del Team azzurro : FRANCESCA SCHIAVONE si RITIRA: la Leonessa lascia il tennis a 38 anni. E' stata la prima italiana a vincere uno Slam e a entrare nella Top Ten del ranking, dove ha raggiunto il quarto posto(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 23:46:00 GMT)

Hockey prato : il movimento azzurro è in netta creScita. L’estate esaltante dell’Italia si chiude con gli uomini : Un’estate assolutamente esaltante quella dell’Hockey su prato italiano. Si è aperta con i super risultati della nazionale al femminile, che si è conquistato uno storico ottavo di finale ai Mondiali in quel di Londra, si è chiusa con gli uomini che non sono stati da meno, andandosi a prendere da sfavoriti il passaggio del turno nell’Hockey Series a Gniezno, in Polonia. Un movimento davvero in netta crescita, in entrambi i sessi: ...

Us Open – Goffin in Scioltezza contro Gaio - il belga spezza subito il sogno dell’azzurro : Niente da fare per l’italiano costretto ad arrendersi dopo tre set, il belga così accede al secondo turno dove affronterà Haase Una montagna troppo alta da scalare per Federico Gaio, costretto ad arrendersi a David Goffin al primo turno degli Us Open. L’italiano lotta come un leone, ma nulla può al cospetto della testa di serie numero 10 del torneo, che vince in scioltezza con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6. Primo set ...

Sassuolo-Inter 1-0 - Serie A 2018-2019 : shock nerazzurro - che crollo! Berardi e Boateng traScinano i neroverdi : Esordio shock per l’Inter, sconfitta dal Sassuolo per 1-0 nel match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri volevano subito dare una prova di forza e legittimare la loro candidatura allo scudetto e invece sono crollati a Reggio Emilia contro la coriacea compagine di De Zerbi che ha disputato una partita di assoluto spessore tecnico. I ragazzi di Spalletti non sono mai riusciti a fare gioco, risultando confusi e ...