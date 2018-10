Sci alpino | Sofia Goggia cade in allenamento a Hintertux Si teme per un infortunio

Coppa del Mondo di Sci alpino : gigante di Soelden in diretta tv sulla Rai : Tra poco scattera' la stagione 2018/19 della Coppa del Mondo di sci alpino. Come da tradizione, il circo bianco debuttera' a Soelden con lo slalom gigante femminile e maschile [VIDEO]. Un anno fa vinse Viktoria Rebensburg tra le donne. La tedesca conquistò il successo davanti alla francese Tessa Worley e all’italiana Manuela Moelgg. A fine stagione, la ventinovenne di Tegernsee si aggiudicò la Coppa di specialita'. La gara degli uomini non fu ...

Nel 2019 la Val di Fassa ospita i Mondiali junior di Sci alpino - sognando una gara di Coppa del Mondo : L'augurio è che questo sforzo ci aiuti a coronare un altro sogno che culliamo per i prossimi inverni, ovvero di ospitare una gara di Coppa del Mondo'. Prima dei Mondiali, ci saranno due test event di ...

BE : pista Sci alpino innevata con snowfarming - è una prima svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sci alpino - semaforo verde per Soelden : la Coppa del Mondo inizierà il prossimo 27 ottobre : Arriva l’ok per Soelden, la Coppa del Mondo inizierà regolarmente sabato 27 ottobre semaforo verede a Soelden, dove il controllo della Federazione Internazionale ha confermato l’opening di Coppa del Mondo in programma sul Rettenbach con i giganti di sabato 27 ottobre (donne) e domenica 28 ottobre (uomini), entrambi alle ore 10.00 e 13.00. Le alte temperature presenti tuttora in molte località di montagna non ha impedito agli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : confermati i due slalom giganti a Sölden che apriranno la stagione : C’era un po’ di preoccupazione a Sölden (Austria) sullo svolgimento dei due slalom giganti (femminile e maschile) programmati sabato 27 e domenica 28 ottobre, che daranno il via ufficiale alla Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Le condizioni delle neve e le alte temperature insolite per questo periodo avevano messo in difficoltà gli organizzatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito della FIS, si va verso la ...

Sci alpino - Sofia Goggia guida il gruppo azzurro nel raduno di Hintertux : Dopo il Passo Stelvio, tocca a Hintertux ospitare il raduno delle ragazze di Coppa del mondo fino al 24 ottobre Sono sei le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno che si tiene a Hintertux (Aut) da mercoledì 17 a mercoledì 24 ottobre. Si tratta di Federica Brignone, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Marta Bassino e Karoline Pichler. Presenti naturalmente il capo allenatore Matteo Guadagnini e i ...

Sci alpino - sei azzurre in raduno a Hintertux. Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del Mondo a Soelden : Da oggi a mercoledì 24 ottobre la Nazionale italiana femminile di sci alpino sarà in raduno a Hintertux (Austria). Sotto la guida del capo allenatore Matteo Guadagnini e dei tecnici Gianluca Rulfi, Luca Liore ed Ettore Mosca le azzurre proseguiranno il lavoro svolto al Passo dello Stelvio. Sarà un appuntamento molto importante per le nostre atlete, visto che si tratta dell’Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del Mondo, che sarà il 27 ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Rimangono altri sogni da inseguire - la classifica generale va costruita mattone dopo mattone” : Alla vigilia della nuova stagione sportiva Sofia Goggia si confessa al “Corriere dello Sport“: la campionessa olimpica e detentrice della Coppa del Mondo di specialità della discesa libera ha rivelato al quotidiano sportivo romano i nuovi obiettivi fissati per l’annata 2018-2019 dopo gli scorsi mesi da sogno vissuti. L’atleta bergamasca ha parlato della sua preparazione estiva: “Ho potuto lavorare con più ...

Sci alpino - le velociste di Coppa Europa pronte per una settimana di allenamento a Saas Fee : Le ragazze della Coppa Europa di velocità impegnate a Saas Fee, Lucrezia Lorenzi allo Stelvio Lucrezia Lorenzi è l’unica componente del gruppo di Coppa Europa femminile delle discipline tecniche impegnata in pista al Passo dello Stelvio fino al 17 ottobre con l’allenatore responsabile Heini Pfitscher. A Saas Fee dal 18 al 24 ottobre lavoreranno invece le ragazze della velocità con Nadia Delago, Jole Galli, Valentina Cillara ...

Sci alpino - due giorni di lavoro per quattro gigantisti azzurri in Val Senales : riposano Borsotti e Nani : Un quartetto del gigante maschile di Coppa del Mondo in pista in Val Senales per due giorni di lavoro Un quartetto del gigante maschile di Coppa del mondo è impegnato mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre sulla pista Leo Gurschler della Val Senales (Bz) per due giorni di raduno guidato dall’allenatore responsabile Alessandro Serra. Si tratta di Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer e Riccardo Tonetti. Turno di riposo per Giovanni ...

Sci alpino - Manfred Moelgg torna al lavoro in Val Senales : insieme all’azzurro anche Bacher e Razzoli : Moelgg rientra con gli slalomisti in Val Senales, turno di riposo per Gross. Presente anche Fill Il ghiacciaio della Val Senales ospita da lunedì 15 a giovedì 18 ottobre un terzetto dello slalom di Coppa del mondo maschile che prevede la presenza di Fabian Bacher, Manfred Moelgg (che ha risolto il piccolo problema all’adduttore che lo aveva precauzionalmente convinto a interrompere la trasferta di Amneville) e Giuliano Razzoli. ...

Sci alpino - parla Dominik Paris : “Voglio vincere in Val Gardena - avrebbe un sapore speciale” : Dominik Paris, alla vigilia della nuova stagione, si è confessato al “Corriere dello Sport“: lo sciatore azzurro al quotidiano sportivo romano ha tracciato un bilancio del quadriennio appena concluso, ed ha rivelato le aspettative sulla nuova annata, nella quale insegue il sogno iridato e non solo. Il quadriennio olimpico si è appena concluso: “Il bilancio lo fanno i risultati. Sono contento, ma neanche tanto perché mi è ...

Sci alpino - Italia femminile in allenamento al Passo dello Stelvio. Tutte le azzurre convocate : L’Italia femminile si sta preparando in vista della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, ormai sempre più vicina visto che l’esordio è previsto a fine ottobre. Le nostre Nazionali di velocità e di discipline tecniche si ritroveranno al Passo dello Stelvio per un allenamento congiunto, il primo insieme dopo la trasferta argentina di questa estate. Le azzurre saranno così impegnate martedì 16 e mercoledì 17 ottobre, dunque vedremo ...