Sarri | “Mourinho merita rispetto | è tra i migliori al mondo”

(Di venerdì 19 ottobre 2018) José Mourinhoperché "è uno deiallenatori al mondo". Lo dice Maurizioalla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il Manchester United dello Special One, sotto pressione per i risultati non esaltanti ottenuti in questo avvio di stagione. "Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tutto", sottolinea. "Ha vinto ovunque e penso di doverlo rispettare, ma penso che anche tutti voi dovreste rispettarlo -aggiunge il tecnico dei Blues-. E' un ottimo allenatore, uno deial mondo". (AdnKronos)