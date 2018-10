Sanzioni alla Russia | senatore russo ridicolizza la promessa di Volker

Salvini a Mosca ha spiegato cosa farà l'Italia per fermare le Sanzioni alla Russia : Il governo farà di tutto per contrastare chi vuole dividere Italia e Russia e cercherà di convincere i partner europei dell'assurdità delle sanzioni. È il messaggio che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha lanciato oggi a Mosca alla comunità imprenditoriale italiana, riunita per l'assemblea generale di Confindustria Russia, che da anni lamenta le forti perdite causate dalle sanzioni ...

Salvini : le Sanzioni alla Russia finiranno - io ce la metterò tutta : "Questo regime sanzionatorio non ha alcun senso" e non ha conseguenze positive. "Finirà. Io ce la metterò tutta", per fini "economici ma anche culturali". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando agli industriali a Mosca. "Io qui a Mosca mi sento a casa mia - ha aggiunto - in alcuni Paesi europei no". ...

Le Sanzioni alla Russia ci sono già costate 7 miliardi : la missione di Salvini a Mosca : Matteo Salvini sbarcherà domani a Mosca per l'Assemblea generale di Confindustria Russia. Una visita importante, che servirà al governo italiano per ribadire la volontà dell'esecutivo di garantire la tutela del business fra Roma e Mosca e impegnarsi sul fronte delle sanzioni. In questi anni di blocco del commercio con la Russia, l'Italia ha già perso sette miliardi. Ma, come ricorda Il Tempo, il problema non è solo la perdita di denaro, quanto ...

L'India risponde alla minaccia delle Sanzioni USA su acquisto S-400 - : "La Russia può stare certa che, anche se siamo in contatto con gli Stati Uniti per le forniture tecnologiche, conduciamo una politica indipendente… Vladimir Putin e Narendra Modi hanno firmato ...

Ungheria - alla Camera ok a mozione Lega-M5s pro Orban : “Accertare i motivi delle Sanzioni”. Ma mancano 73 voti : La Camera ha approvato la mozione della maggioranza M5S-Lega sulla posizione da sostenere in sede europea nei confronti dell’Ungheria. Il testo – su cui c’era il parere favorevole del governo – impegna l’esecutivo, oltre a garantire la protezione dei diritti e dei valori dell’Unione Europea in rispetto di autonomia e sovranità di ogni Stato, anche ad attivarsi affinché il “Consiglio dell’Unione europea accerti ...

L’Unione Europea ha rinnovato le Sanzioni alla Russia (col voto favorevole dell’Italia) : Il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di rinnovare per altri sei mesi le sanzioni alla Russia introdotte nel marzo 2014 per avere sostenuto l’invasione dell’Ucraina orientale. Le sanzioni interessano in tutto 155 persone e 44 società vicine al governo russo, che The post L’Unione Europea ha rinnovato le sanzioni alla Russia (col voto favorevole dell’Italia) appeared first on Il Post.

Dalla polizia di frontiera alle Sanzioni all'Ungheria - cosa ha detto Juncker sullo stato dell'Unione : L'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezza che volta le spalle al mondo'. No al nazionalismo 'È necessario rispettare l'Unione europea. Non ricorriamo ad ...

Usa - diritti umani : Sanzioni alla Cina : 1.55 L'amministrazione Trump sta valutando sanzioni contro funzionari e società cinesi per la repressione contro gli uiguri, minoranza turcofona musulmana nella regione dello Xinjiang. Lo sostiene il New York Times che ha raccontato la rete dei campi di detenzione nella quale il governo cinese sta rinchiudendo migliaia di musulmani uiguri, per cancellare la loro storia, cultura e identità. Il NYT precisa che delle sanzioni contro la Cina per ...

Sanzioni - l'Iran porta gli Usa davanti alla Corte di Giustizia : ...8 miliardi di dollari per lo sviluppo del bacino di gas naturale South Pars " che Teheran condivide con il Qatar " considerato il più grande al mondo. Total aveva chiesto di essere esentata dalle ...

Stati Uniti - Tesoro annuncia nuove Sanzioni alla Russia : Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alla Russia , accusata di aver tentato di violare la sicurezza USA con cyber-attacchi ed aver fatto affari con la Corea del Nord. Le nuove sanzioni sono ...