SANTA MARIA A VICO - Dal 9 all' 11 novembre la Mostra Mercato dell' Artigianato e

Roma - svelata la Madonna con il Bambino della chiesa di SANTA MARIA del Popolo : Una delle più antiche e venerate immagini sacre della città di Roma, la Madonna con il Bambino della chiesa di Santa Maria del Popolo, torna a splendere dopo oltre 700 anni e rimarrà visibile nella Sala della Biblioteca fino al 18 novembre. Dopo l’ultimo restauro, che ha portato alla luce parti di firma che si è potuta riconoscere come quella di Filippo Rusuti, che la firmò entro il 1297.Continua a leggere

C’era una volta Roma.. SANTA MARIA dell’Orazione e Morte : Considerato uno dei più eccezionali complessi settecenteschi, la chiesa Santa Maria dell’orazione e Morte si trova nel rione Regola in via Giulia. La chiesa venne edificata nel XVI secolo sopra il cimitero della confraternita fondata nello stesso periodo storico, per il raccoglimento dei morti sconosciuti, senza nome, trovati nelle campagne o sulle rive del Tevere, per dare loro una sepoltura cristiana. Sulla facciata settecentesca del ...

Villa SANTA MARIA - spegne 40 candeline la rassegna dei cuochi : grandioso programma dei festeggiamenti : Anche quest'anno per i visitatori ci sarà un ricco programma, tra incontri, spettacoli e chef che si metteranno al lavoro nella centrale piazza del paese. "I festeggiamenti per i 40 anni della ...

Francesca Barra : "Claudio SANTAmaria piangeva dopo una lite? Una balla"/ Furiosa su Instagram : "Gufate!" : Francesca Barra Furiosa su Instagram per la fake news sulla lite con Claudio Santamaria in strada. "È una balla, questo non è giornalismo, sapete solo gufare!"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:41:00 GMT)

Claudio SANTAmaria e Francesca Barra lite per in strada : Un litigio per strada per Francesca Barra e Claudio Santamaria. La coppia, convolata a nozze lo scorso 21 luglio, è stata pizzicata da “Settimanale Nuovo “durante una discussione nel cuore di Roma. Lei gesticola, lui pure. Poi salgono in auto e l’attore solleva gli occhiali da sole e porta le mani agli occhi. Capita anche alle migliori coppie di discutere. E’ quel che è successo alla Barra e a Santamaria durante una divergenza di ...

Francesca Barra e Claudio SANTAmaria - lite in strada. Le lacrime dell'attore in macchina : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono stati immortalati da settimanale Nuovo durante una furibonda lite in strada nel centro di Roma. L'attore e la giornalista si sono sposati il 21 luglio scorso ...

Terremoto Etna - nuova scossa nella notte tra Biancavilla - Adrano e SANTA MARIA di Licodia : torna la paura [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Romics : che cos’è SANTA MARIA - il gioco da tavolo che farà infuriare i benpensanti : di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani Quando quelli da assoggettare erano gli abissini Sono tornati, anche se in realtà non se ne sono mai andati. Si divertono a fare i colonizzatori, ambientando i loro giochi nei possedimenti occidentali al tempo delle scoperte geografiche. Passatempi simili a quelli cui facevano da sfondo, durante il Ventennio, le colonie italiane. Come il gioco di percorso in fig. 1, una versione del gioco dell’oca per la ...

Roma. In via SANTA MARIA in Cosmedin travolto e ucciso inglese di 72 anni : Un inglese di 72 anni è morto dopo essere stato investito da un suv in via Santa Maria in Cosmedin,

TERREMOTO A CATANIA/ Ultime notizie Sicilia - danni a SANTA MARIA di Licodia - scossa di 4.8 M - 6 ottobre 2018 - : TERREMOTO oggi a CATANIA, Ultime notizie in tempo reale, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno.

TERREMOTO A CATANIA/ Ultime notizie Sicilia - danni a SANTA MARIA di Licodia - scossa di 4.8 M (6 ottobre 2018) : TERREMOTO oggi a CATANIA, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:09:00 GMT)

Scossa di terremoto nel Catanese : panico e danni a SANTA MARIA di Licodia : Notte di paura nel Catanese per una forte Scossa di terremoto che ha anche provocato danni contenuti ad alcuni edifici storici e alcune persone sono finite in ospedale con ferite lievi o per malori, tutte medicate nell’ospedale di Biancavilla....

Terremoto a Catania magnitudo 4.8 : epicentro SANTA MARIA di Licodia : La forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 2.34 di questa notte in parte del territorio della provincia di

Scatti di partecipazione - premiazione del concorso fotografico domenica 12 alla Chiesa di SANTA MARIA Succurre Miseris ai Vergini. : ... raccogliere immagini di una Napoli soggettiva, emozioni da e per Napoli, angoli poco conosciuti o luoghi noti con nuove prospettive, la mia Napoli, il mio mondo; Scatti dei mondi che si incontrano a ...