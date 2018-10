ilfattoquotidiano

: Fiorello lancia un appello alla Rai per Sanremo: 'Penso che sia giunto il suo momento, che Amadeus lo meriti e so q… - GiusCandela : Fiorello lancia un appello alla Rai per Sanremo: 'Penso che sia giunto il suo momento, che Amadeus lo meriti e so q… - FQMagazineit : Sanremo, Fiorello ha in mente chi dovrà condurlo dopo Baglioni: “Lo meriteresti davvero e so quanto ci tieni” - bnotizie : Sanremo 2019: Fiorello candida Amadeus dopo Baglioni -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Non sbaglia un colpo Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus. Ogni sera con i Soliti Ignoti supera il competitor Striscia la notizia (ieri addirittura quattro punti sotto), su Rai2 ha segnato il record stagionale portando Stasera tutto è possibile al 9% di share e solo pochi mesi fa ha lanciato in prima serata su Rai1 “Ora o mai più“, varietà già cultle prime puntate con una media superiore al 20%. Da aggiungere gli speciali in prime time e lo show di Capodanno. Successi che non sono passati inosservati dalle parti di Viale Mazzini ma nemmeno a Rosario, storico amico del conduttore. La showman siciliano fa il suo endorsment durante il ‘Il Rosario della Sera’, in onda su Radio Deejay, lanciando un appello alla Rai: “Finirà prima o poi l’era. Quando Claudio non avrà più voglia di faredi farlo tu. ...