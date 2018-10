Sangue dalla vagina e dalla bocca | i sintomi della febbre di Lassa

caffeinamagazine

: @marionecomix @AlessandroBido Calma e sangue freddo. Riflettere sui tempi più che sui modi della presunta manomissi… - GiuseppePetra10 : @marionecomix @AlessandroBido Calma e sangue freddo. Riflettere sui tempi più che sui modi della presunta manomissi… - Robertacenere : @likeirisheyes Ma scusa se Francesco si sente ferito per una battuta come hai le gambe a X tu tiri fuori una storia… - kenyaEin : RT @LaValigiaDiAnna: #AmadouJawo migrante gambiano suicida Storia triste e infernale di una #sinistra che continua ad attirare #migranti ch… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Un virus fatale che fa sanguinare in modo incontrollato, naso esta diventando il terrore degli scienziati che temono un’epidemia. È quanto afferma un nuovo studio di un gruppo di scienziati, come afferma il Sun. Si trattadiche fa parte del gruppo delle febbri emorragiche virali, patologie di origine virale a carattere sistemico, caratterizzate da esordio improvviso, acuto e spesso accompagnate da manifestazioni emorragiche. Ma perché si chiama così? Ladiprende il nomecittà nigeriana in cui, nel 1969, due infermiere missionarie morirono a causa di questa malattia, fino a quel momento sconosciuta. Ma come avviene il contagio? Come per tutte le febbri emorragiche, gli uomini vengono infettati attraverso il contatto con animali infetti o artropodi vettori. Ladiè trasmessa dal contatto diretto con escrementi di roditori. ...