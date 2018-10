San Siro in comune | Inter e Milan pronti alla concessione per 99 anni

Inter-Milan - sarà sold-out e incasso da record a San Siro : ... il big match sarà infatti trasmesso in 196 paesi, fermo restando che col servizio OTT di Img chiunque potrebbe acquistare via web l'evento e goderselo in tempo reale da qualsiasi parte del mondo. ...

Effetto Ronaldo - il caro biglietti a San Siro fa discutere : Per l'arrivo di CR7 la curva ospite costerà 75 euro: un aumento che segue la tendenza di questa stagione in tutti gli impianti d'Italia. Ma a Milano i tifosi della Juve potrebbero decidere di non ...

Fedez in tour nel 2019 - arrivano i palasport dopo San Siro : info biglietti in prevendita : L'annuncio di Fedez in tour nel 2019 arriva a qualche mese dalla data allo Stadio San Siro che ha tenuto con J-Ax. Che il progetto da solista sarebbe continuato era già noto da tempo, ma le date nei palasport sono arrivate a sorpresa e durante la sua partecipazione a X Factor. Ancora da decidere la data di uscita dell'album, mentre è già certa la partenza in tour nel mese di marzo. Le location sono quelle dei maggiori palasport italiani, con ...

San Siro a 75 euro : esplode la rabbia dei tifosi della Juve : TORINO - Manca ancora un mese scarso al grande appuntamento tra Milan e Juventus e già monta la polemica. La innescano i tifosi bianconeri, una volta venuto a sapere il prezzo del settore riservato ...

Inter - San Siro è nerazzurro : 12 milioni d'incasso previsti per le prossime 3 gare : Per un incasso che, secondo il Corriere dello Sport, toccherà quota 12 milioni di euro in sole 3 gare . Le casse e il bilancio sorridono, ora tocca alla squadra far sorridere e premiare i suoi tifosi.

San Siro - incasso da record per il derby Inter-Milan : Il Corriere dello Sport spiega che sarà un derby da incasso record. Infatti è previsto che il club nerazzurro registrerà ricavi da oltre 5 milioni per questa partita , andando a superare il primato ...

Inter - l’impatto di San Siro : incassi da oltre 10 milioni per derby e Barcellona : Sarà un San Siro version soldout quello che attenderà l'Inter in due delle prossime tre gare casalinghe, contro Milan e Barcellona. L'articolo Inter, l’impatto di San Siro: incassi da oltre 10 milioni per derby e Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verso Inter-Milan : Wanda - Lara - Barbora e... A San Siro la sfida delle Wags : Wanda Lara. Non è un refuso, sono i nomi di battesimo delle due "first lady" del derby milanese. Entrambe argentine: Wanda Nara è la moglie di Mauro Icardi, Lara Wechsler la fidanzata di Gonzalo ...

Inter - pioggia di soldi : in tasca 54 milioni da Champions e San Siro : Certo, per Zhang Jindong - 13° uomo più ricco di Cina, secondo l'ultima classifica di Hurun Report, patrimonio da 14 miliardi di dollari - parliamo di spiccioli. Per l'Inter no. Per la società Inter ...

Milan - effetto Higuain sugli abbonamenti a San Siro : Nei primi 10 giorni dopo il suo arrivo il numero di tessere giornaliere ha registrato un aumento medio dell'84% L'articolo Milan, effetto Higuain sugli abbonamenti a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La sexy Diletta Leotta palleggia con Del Piero a San Siro [VIDEO] : 1/20 ...

San Siro da sold out : tutti a Inter-Milan : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Gattuso: "Noi e l'Inter al derby con lo stesso problema" Ultime notizie Milan Ultime notizie Inter

Furia Higuain a San Siro. Il Milan domina e batte il Chievo 3-1 : È sempre più il Milan di Gonzalo Higuain . Una doppietta del Pipita e un gol di Bonaventura consentono ai rossoneri di battere agevolmente il Chievo a San Siro per 3-1 . Una partita a senso unico, ...

Milan - Romagnoli a rischio : a San Siro il test decisivo : Il Milan rischia di dover rinunciare a Romagnoli. Secondo Sky Sport , le condizioni di Alessio Romagnoli verranno valutate direttamente a San Siro, dove il centrale rossonero effettuerà un test per capire se potrà scendere in campo. Se il nativo di Anzio non ...