Samsung sta testando smartphone con fotocamera frontale sotto il display

Samsung Internet stabile giunge alla versione 8.0 : download più rapidi e maggiore privacy : Gli sviluppatori sudcoreani hanno rilasciato un aggiornamento per la versione stabile, che giunge alla numerazione 8.0. L'articolo Samsung Internet stabile giunge alla versione 8.0: download più rapidi e maggiore privacy proviene da TuttoAndroid.

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : come acquistare i biglietti per Conegliano-Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: aperta la vendita online dei biglietti per la sfida del 10 novembre tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Si è aperta ufficialmente la vendita online dei biglietti per la Supercoppa Samsung Galaxy A, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che sabato 10 novembre al PalaVerde di Treviso metterà in palio il primo trofeo stagionale. A contenderselo, ...

Samsung Galaxy A6s avvistato in quattro gradienti di colore : Samsung Galaxy A6s, smartphone non ancora annunciato del produttore, è comparso nelle prime immagini hands-on in quattro colorazioni a gradiente. L'articolo Samsung Galaxy A6s avvistato in quattro gradienti di colore proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 - ecco il primo smartphone con 4 fotocamere/ Caratteristiche e prezzo : la risposta a Huawei : Samsung Galaxy A9, ecco il primo smartphone con 4 fotocamere. Ultime notizie, Caratteristiche e prezzo dell'ultimo modello: la risposta ai rivali di Huawei(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Dal 12 ottobre nuovo regalo per chi acquista un Samsung Galaxy S9 : tutte le info : A partire da oggi 12 ottobre possiamo prendere in considerazione un nuovo regalo per gli utenti che decideranno di acquistare un Samsung Galaxy S9, senza dimenticare che la promozione deve ritenersi valida anche per chi è interessato ad un Samsung Galaxy S9 Plus o in alternativa ad un Samsung Galaxy Note 9-- Stando a quanto trapelato all'interno del sito ufficiale del produttore, infatti, pare che che fino al 20 novembre coloro che ...

Samsung offre 6 mesi di protezione Sicuritalia gratuiti a chi acquista Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Samsung offre in regalo un abbonamento di 6 mesi gratis al servizio Sicuritalia protezione24 Persona a chi acquista un Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 L'articolo Samsung offre 6 mesi di protezione Sicuritalia gratuiti a chi acquista Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung si starebbe preparando a rimuovere la porta jack audio da 3 - 5 mm : Samsung potrebbe iniziare a rimuovere il jack audio da 3,5 mm a partire dagli smartphone di fine 2019 o inizio 2020, come Galaxy Note 10 o Galaxy S11. Gli utenti saranno pronti per allora? L'articolo Samsung si starebbe preparando a rimuovere la porta jack audio da 3,5 mm proviene da TuttoAndroid.

Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? : potrebbero essere addirittura Cinque le colorazioni col quale i prossimi top di gamma di Samsung potrebbero debuttare. Accenniamo chiaramente a Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, i Galaxy del decennale che a quanto si vocifera saranno disponibili in un ricco ventaglio di colori, sebbene di certezze ancora non ne abbiamo. L'articolo Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? proviene da TuttoAndroid.

Risolvere in anticipo i problemi Instagram su Samsung Galaxy S7 : spunta un link al download : Siete da mesi vittime di problemi Instagram con il vostro Samsung Galaxy S7? Allora avrete sicuramente accolto con favore le notizie che abbiamo condiviso con voi un paio di giorni fa sulle nostre pagine, considerando il fatto che la divisione italiana del produttore ci ha praticamente anticipato il rilascio di un aggiornamento dell'app utile per mettersi alle spalle un bug diffusissimo. Mi riferisco a quello che a tanti utenti non ha consentito ...

Ecco come acquistare Samsung Galaxy Note 9 o LG K9 a rate con Vodafone : Vodafone ha aggiornato il listino smartphone con nuovi prezzi per l’acquisto a rate del Samsung Galaxy Note 9 e di LG K9. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco come acquistare Samsung Galaxy Note 9 o LG K9 a rate con Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Tre aggiorna il listino per acquistare smartphone Samsung a rate : Tre Italia ha deciso di aggiornare il listino degli smartphone acquistabili a rate, con particolare riferimento ai device di Samsung. L'articolo Tre aggiorna il listino per acquistare smartphone Samsung a rate proviene da TuttoAndroid.

Giornata di regali per chi acquista un Samsung Galaxy S9 : panoramica prezzo di inizio ottobre : Ci sono alcune novità estremamente interessanti in Italia per tutti coloro che intendo acquistare un Samsung Galaxy S9, alcune delle quali investono anche i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy Note 9. Dopo la campagna presa in esame questa mattina in merito all'ultimo esponente della serie S (qui trovate maggiori informazioni in merito), è interessante concentrarsi sia su una nuova promozione ufficiale da parte della divisione italiana, sia ...

Sorpresona con il Samsung Galaxy S7 e i problemi Instagram : fine del calvario oggi 5 ottobre : Da poco meno di un mese non vi parlo dei grossi problemi relativi al Samsung Galaxy S7 e al Galaxy S7 Edge per quanto riguarda i problemi riscontrati con il caricamento delle storie Instagram. Fondamentalmente perché in questo periodo la versione del produttore non è mai cambiata, scaricando le colpe allo sviluppo dell'app piuttosto che ad anomalie dovute ai due smartphone che in estate hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android Oreo. Da quel ...

Samsung Galaxy A9 Star Pro : caratteristiche uscita e prezzo : Il Samsung Galaxy A9 Star Pro rappresenta un cambiamento radicale per l’azienda nord coreana, si tratta del primo dispositivo dotato di quattro fotocamere principale.Il 2018 è l’anno in cui le case produttrici di smartphone si confrontano a suon di fotocamera, per il momento il maggior successo è riscontrato da Huawei, con il suo P20 Pro dotato di tre fotocamere posteriori, e Samsung è determinata a spodeStare la concorrenza dalla ...