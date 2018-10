Samsung Galaxy S10 | confermato il sensore d’impronte sotto al display

Attualissimo il Samsung Galaxy S7 : patch di ottobre sui no brand Italia (XXS3ERJ2) : Il momento è quello giusto per i Samsung Galaxy S7 no brand Italia, che proprio adesso stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento, quello recante la patch di sicurezza di ottobre 2018, e contraddistinto dalla serie firmware XXS3ERJ2. Il pacchetto introduce, oltre che alle correzioni apportate da Google per il sistema operativo Android, 11 fix specifici per il software proprietario, per quanto riguarda l'interfaccia grafica ed il ...

Hai vinto un Samsung Galaxy S9 - invia i documenti a docs@signdocument.me : ennesima truffa? : Bisogna fare molta attenzione in questo periodo ad una nuova probabilissima truffa per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 e la relativa email da inviare a docs@signdocument.me. Di sicuro si tratta di una bufala quella relativa al messaggio che molti utenti italiani stanno ricevendo in queste ore intitolato "Hai vinto un Samsung Galaxy S9". Facendo un giro all'interno del sito ufficiale del produttore coreano, ma anche dentro Samsung Exclusive, ...

Segnali incoraggianti per i Samsung Galaxy S8 italiani sull’aggiornamento di ottobre : Stanno arrivando proprio in queste ore nuovissime indicazioni per quanto riguarda il pubblico che ha deciso di puntare su un Samsung Galaxy S8 in questo anno e mezzo di vita. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, pare che lo smartphone stia iniziando a ricevere l'aggiornamento di ottobre, anche se occorre premettere da subito che non dobbiamo aspettarci grossi stravolgimenti una volta portato a termine il download in questione qui in ...

Samsung si unisce a Windows 10 on ARM : annunciato il Galaxy Book 2 con Snapdragon 850 : Samsung ha appena annunciato il suo primo 2-in-1 Windows 10 dotato di processore ARM. Si chiama Galaxy Book 2 ed è alimentato dallo Snapdragon 850 di Qualcomm. Il nuovo chip della nota azienda californiana offre un aumento delle prestazioni pari al 30% grazie all’incremento della frequenza di clock. Nonostante la potenza maggiorata, attraverso un lavoro di ottimizzazione dei processi, lo Snapdragon 850 consuma meno della scorsa generazione ...

Se ci si lancia comunque alla volta di un'interfaccia molto completa come la Samsung Experience può tornare voglia di riabbracciarne una più snella

Una recente richiesta di brevetto di Samsung pubblicata dal WIPO mostrerebbe il sensore di impronte digitali ottico del futuro Galaxy S10.

Galaxy S10 : Samsung conferma due caratteristiche del top di gamma : Samsung Galaxy S10 è lo smartphone del decimo anniversario e sappiamo già tanto del prossimo top di gamma della serie che non è andata bene in termini di vendite a causa di scelte della società sudcoreana che, date le unità vendute, non sono state accolte in modo positivo da fan e non. Galaxy S10: tante informazioni anche ufficiali Come di consueto con i top di gamma della società, sono tantissime le informazioni trapelate anche da canali ...

Oggi è in arrivo una "pioggia" di Aggiornamenti per HTC U12+, Huawei P9 Lite, LG K8, ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy Note 8, Note 9, A7 (2017) e A8 (2018). Quali sono le novità?

Mossa ufficiosa per il Samsung Galaxy S10 : pronti per il lettore delle impronte sotto al display? : Mancano ancora un po' di mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano nuove informazioni per quanto riguarda le probabili caratteristiche distintive che potrebbero fare la differenza con il nuovo top di gamma Android del 2019. Il mercato degli smartphone si è evoluto tanto in questi mesi, come abbiamo notato pochi giorni fa con i vari Huawei Mate 20, ragion per cui anche ...

Torna a battere il Samsung Galaxy Note 4 : freschi d’aggiornamento i brand 3 Italia : Ne ha ancora di benzina in corpo il Samsung Galaxy Note 4, che ha ripreso ad aggiornarsi attraverso la serie firmware N910FXXU1DRI2, riservata ai modelli che recano con sé il marchio di 3 Italia. Con CSC N910FHUI1DQI1, CHANGELIST 10100220, e build date del 17 settembre 2018, nelle informazioni si legge che il pacchetto contiene la patch di sicurezza di agosto 2017 (cosa che ci è parsa parecchio strana, specie raffrontandola alla build date, ...

Aggiornamento da più di 500MB per Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia (XXS5CRJ1) : Non intende mollare l'osso il Samsung Galaxy Note 8: i modelli no brand Italia hanno cominciato a ricevere l'Aggiornamento N950FXXS5CRJ1, con patch di sicurezza risalente al 1 ottobre, e date build coincidente con quello stesso giorno. Il pacchetto verrà messo a disposizione per tutti via OTA (se non vi è ancora arrivato, evidentemente ci sarà ancora un po' da aspettare, non fatevi prendere dalla fretta): il peso complessivo è di 570MB, ...

Colorato l’Always On Display dei Samsung Galaxy con Android 9 Pie : come cambierà la schermata (video) : Evoluzione Always On Display sui Samsung Galaxy con il prossimo arrivo di Android 9 Pie? Certo che si, gli sviluppatori avrebbero introdotto una novità grafica nella visualizzazione della schermata presente sullo smartphone quando questo è bloccato. Di che tipo? Nel video al termine dell'articolo, viene proprio visualizzato l'Always On Display in stile Android 9 Pie, così come in scena sul Samsung Galaxy Note 9. Il firmware a bordo del device ...

Al corposo listino smartphone di Vodafone si aggiungono i tre Galaxy usciti di recente. Basse le rate mensili da cui si parte

Riprende la corsa il Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia : arrivano AR Emoji e Super Slow Motion : Le cose sembrano sorridere al Samsung Galaxy S8 Plus, i cui esemplari griffati dal marchio 3 Italia accolgono l'aggiornamento con la patch di settembre, siglato dalla versione G955FXXU4CRI5. Il pacchetto merita una menzione speciale in quanto abilita i modelli sopra citati alla ricezione di due funzionalità molto attese, le AR Emoji ed il Super Slow Motion, di cui vi abbiamo anche molto parlato nel corso delle ultime settimane. In effetti, ...