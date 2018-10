: • News • #Salvini:stralcio Dl Fisco? Si può fare - Cyber_Feed : • News • #Salvini:stralcio Dl Fisco? Si può fare - TelevideoRai101 : Salvini:stralcio Dl Fisco? Si può fare - 61Ida : @matteosalvinimi Salvini, io non so chi abbia inserito quella schifezza nel decreto ma ne gradirei lo stralcio e, p… -

Stralciare le parti del decreto fiscale contestate dal M5S? "Tutto si può". Cosìammorbidisce i toni e si dice "fiducioso per l'incontro con Di Maio" ma avverte: "Io sentirò tutti,però inizio ad arrabbiarmi,perché in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva". E, in un'intervista al Tg2, dice: se Fico e Di Maio hanno cambiato idea basta dirlo,è lecito, noi vogliamo andare avanti."Per noi il condono edilizio per Ischia e non solo non è un bel segnale,ma si ragiona e si va avanti".(Di venerdì 19 ottobre 2018)