Salvini : 'Migranti - nuovo sconfinamento francese. È un atto ostile' : Un altro sconfinamento da parte della polizia francese per riportare migranti in territorio italiano. La denuncia arriva direttamente dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che posta ...

Salvini : 'Altri migranti scaricati dai francesi in Italia' - : La denuncia del ministro dell'Interno, che posta il video girato nella cittadina al confine tra la Francia e l'Italia e chiede spiegazioni a Macron: "Basta prese in giro". Nel filmato si vede un uomo, ...

Salvini : «Migranti - nuovo sconfinamento francese. È un atto ostile» : Un altro sconfinamento da parte della polizia francese per riportare migranti in territorio italiano. La denuncia arriva direttamente dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che...

Migranti - scontro Italia Francia : Salvini sbeffeggia il presidente Macron : Perentoria la richiesta del ministro dell'Interno al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che viene...

Claviere - Salvini : 'Altri migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio' : "I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , dopo aver visto un video girato venerdì mattina a ...

Claviere - Salvini denuncia un nuovo caso : “Altri migranti scaricati dai francesi” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini denuncia un nuovo 'caso Claviere'. In un video girato da un testimone si vedono tre immigrati scendere da un veicolo bianco. E poi si vede la stessa camionetta ripartire verso la direzione opposta. Il ministro si rivolge al presidente francese: "Basta prese in giro, l'Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!".Continua a leggere

Salvini : «Altri migranti scaricati dai francesi al confine - è un atto ostile» : Nuovo scontro Italia-Francia sui migranti al confine piemontese. «Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un...

Salvini pubblica un nuovo video della Gendarmerie che abbandona migranti in Italia : "Macron rispondi - basta prese in giro" : Un nuovo video, girato questa mattina, mostra ancora un'auto della Gendarmerie francese 'scaricare' tre migranti in territorio Italiano, a Claviere. Il video, girato da un cittadino del posto, è stato diffuso questa sera da Matteo Salvini, che l'ha 'postato' sulla propria pagina Facebook. Nelle immagini si vede arrivare una vettura, scendere da essa un poliziotto e tre persone di colore che portano degli zaini. Ai tre il poliziotto ...

Nuovo episodio a Claviere - Salvini : 'altri migranti scaricati dalla Francia' : "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da Dove vengono? Perché non siamo stati ...

Migranti : Salvini posta un video che mostra la polizia francese che accompagna 3 persone al confine : 'I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Parigi deve chiarire un'altra iniziativa della polizia francese avvenuta questa mattina. Iniziativa che ...

Migranti - Salvini : rapporti con Francia a grave rischio : Roma, 19 ott., askanews, - 'I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Parigi deve chiarire un'altra iniziativa della polizia francese avvenuta ...

Migranti - Salvini : rapporti con Francia a grave rischio : Roma, 19 ott., askanews, - "I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Parigi deve chiarire un'altra iniziativa della polizia francese avvenuta ...

Bono Vox a Milano : “Salvini è il diavolo”/ Video concerto U2 : l'attacco ai leader politici sui migranti : Milano, Bono Vox al concerto U2: "Salvini, Orban e Le Pen sono il diavolo". Video, l'alter ego MacPhisto del cantante anti-Lega e contro il sovranismo europeo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:25:00 GMT)

Migranti - Salvini a Macron : "Non ci faremo più mettere i piedi in testa" : Nuova bordata di Salvini contro Macron riguardo alla vicenda dei Migranti lasciati dalla gendarmeria francese al confine con l'Italia nei pressi di Claviere. "Se Macron pensa di prendere in giro gli italiani - scrive il vicepremier leghista su Twitter - sbaglia di grosso, l'Italia non si fa più mettere i piedi in testa da nessuno".