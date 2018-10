Vendetta M5s anti- Salvini : presentati 81 emendamenti al dl Sicurezza : La battaglia tra Lega e M5s ora si sposta sugli emendamenti . Dopo la bagarre sulla manina del dl Fiscale, adesso il nuovo pomo della discordia è il dl Sicurezza tanto caro a Matteo Salvini. Cosa è successo? A denunciarlo è lo stesso leader leghista nel corso di una diretta Facebook."Oggi scadeva il termine per gli emendamenti al decreto Salvini. Domanda: perché da M5s sono arrivati 81 emendamenti ? 81 emendamenti , come se fossero una forza di ...

