Salvini pubblica un nuovo video della Gendarmerie che abbandona migranti in Italia

Immigrati - il titolo-vergogna di Repubblica sulla candidata con Salvini cacciata dalla 'squadra antirazzista' : Più che altro ci si può chiedere cosa ci facesse Titty Astarita , che è stata candidata in una lista civica legata a 'Noi con Salvini', in una squadra di calcio chiamata Afro Napoli United . Da ...

Migranti senza biglietto giù da treno - Salvini pubblica il video : "Onore al capotreno" : Almeno sette Migranti, tre uomini e quattro donne, una con un bambino in braccio, sono stati fatti scendere dal treno Iglesias-Cagliari da una capotreno che li ha sorpresi senza biglietto. La scena, avvenuta sabato, è stata ripresa con uno smartphone da un altro passeggero e postata su Facebook. Il video è diventato virale quanto è stato rilanciato anche dal vicepremier Matteo Salvini."Questo non lo vedrete nei tigì, ...

Riace - lo scivolone social di Salvini : contesta il sindaco Lucano pubblicando l'opinione di un prestanome del clan Ruga : Per Matteo Salvini è il 'cittadino modello' in grado di svelare i presunti segreti del modello Riace , per la magistratura è un prestanome. Brutto scivolone social per il ministro dell'Interno. Per ...

Riace - lo scivolone social di Salvini : contesta il sindaco Lucano pubblicando l'opinione di un uomo del clan Ruga : Per il vicepremier è il "cittadino modello" che svela i presunti segreti del comune simbolo dell'accoglienza, ma nel 2015 è stato condannato dalla Cassazione

"Repubblica" e quella vignetta su Salvini : "C... di firma" : Non si fermano le polemiche per il dl Migranti varato dal governo e dal ministro Matteo Salvini. Il decreto di fatto insaprisce le regole per la gestione dell'emergenza immigrazione e insaprisce i criteri per ottenere la protezione umanitaria. Cambiano dunque le regole per chi arriva in Italia e soprattutto per chi dopo essere sbarcato delinque nelle nostre città. Un decreto, quello voluto da Salvini, che di fatto dà una risposta chiara su qual ...

mediaset - retequattro R4 * ' QUARTA REPUBBLICA ' : QUESTA SERA TRA GLI OSPITI MATTEO Salvini - MASSIMO GARAVAGLIA E LUIGI DE MAGISTRIS - ORE ... : Ma non solo economia, anche politica, con decreto sicurezza e immigrazione. Tra gli OSPITI: il Ministro dell'interno MATTEO SALVINI, il Viceministro dell'Economia e delle Finanze MASSIMO GARAVAGLIA, ...

Anticorruzione - Salvini : “Testo su fondazioni condiviso con M5s? C’è - nessun problema a pubblicare contributi” : Nonostante il disegno di legge sull’Anticorruzione resti ancora bloccato a causa dei dissidi tra M5s e Lega sulle norme per rendere pubblici i finanziamenti a partiti, fondazioni politiche e onlus, Matteo Salvini prova a negare lo scontro in atto: “Un testo condiviso con il M5s? C’è, certo. Voglio soltanto evitare di complicare la vita ad associazioni e onlus”, prova a tagliare corto il vicepremier da Atreju. “Se ...

Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta : Salvini nel mirino della Magistratura? : [live_placement]Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018: anticipazioniprosegui la letturaQuarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta: Salvini nel mirino della Magistratura? pubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2018 00:07.

Magistrati - Bonafede risponde a Salvini : "Non torniamo nella seconda Repubblica" : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato l'uscita di oggi del suo collega dell'Interno Matteo Salvini contro i Magistrati di Palermo che indagano su di lui per sequestro di persona aggravato in relazione al caso dei migranti della nave Diciotti. Intervenendo su Radio Uno Rai il guardasigilli ha detto:"Il ministro dell'Interno può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. ...

Bonafede richiama Salvini : "Sui magistrati è fuori dal tempo : non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica" : "Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica". Così, a quanto apprende l'ANSA, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commenta l'attacco di questo pomeriggio del ...