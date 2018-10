Salvini posta un video | la polizia francese che accompagna 3 persone al confine italiano

Migranti : Salvini posta un video che mostra la polizia francese che accompagna 3 persone al confine : 'I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Parigi deve chiarire un'altra iniziativa della polizia francese avvenuta questa mattina. Iniziativa che ...

Matteo Salvini - la risposta alla lettera Ue sulla manovra : 'Non molliamo nemmeno se mandano le truppe' : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles, nella conferenza stampa col commissario ue Moscovici, auspicava ' il dialogo con l'Europa , pur partendo da posizioni diverse' dopo la lettera con cui lo stesso ...

Cagliari - migranti senza biglietto giù da treno : Salvini posta video : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha condiviso su Facebook un video girato su un treno Iglesias - Cagliari in cui una capotreno ha fatto scendere dal vagone alcuni migranti perché senza ...

Salvini annuncia : il 23 ottobre la proposta di legge sulla legittima difesa : Matteo Salvini annuncia che “il 23 ottobre presenteremo la proposta di legge sulla legittima difesa. Mi stanno chiedendo di capire

Salvini si frattura il polso e posta la foto : “Pericoloso fare sport alla mia età” : Piccola disavventura per il vicepremier: è caduto mentre faceva jogging. polso fratturato e tutore per qualche settimana. La foto postata su Facebook: “I rimpatri li firmerò con la sinistra”, scherza.Continua a leggere

Cristina Parodi - la risposta di Matteo Salvini : 'Nessuno caccia nessuno. Andiamo avanti a lavorare' : Per Cristina Parodi , in buona sostanza, il successo politico di Matteo Salvini è dovuto all'ignoranza della gente . Un pensiero, quello della conduttrice de La prima volta su Rai 1, rivelato nel ...

Riace - lo scivolone di Salvini : posta un video di un uomo giudicato vicino ai clan : Il ministro dellInterno pubblica la testimonianza di Pietro Zucco per screditare loperato di Mimmo Lucano, ma luomo nel 2011 era stato arrestato perché troppo vicino alla famiglia Ruga-Metastasio

Salvini tradito dalla 'bestia' : posta un video di un cittadino di Riace scontento di Lucano - ma è un uomo che è stato vicino alla 'ndrangheta : Il giorno dopo la manifestazione in cui migliaia di persone hanno portato la loro solidarietà a Mimmo Lucano - il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria diventato modello di accoglienza diffusa, ora agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Matteo Salvini pubblicava su profilo Facebook un video con il quale sembrava voler dimostrare che la 'favola' dell'integrazione nel paesino della Locride ...

Salvini lo posta su facebook - ma il denigratore di Lucano è un "uomo" dei clan della 'ndrangheta : Chi è l'uomo la cui intervista, girata nel 2016 a Riace, spara a zero contro il sindaco Domenico Lucano, descrivendolo come "uno sfruttatore di immigrati, che "fa lavorare al posto degli italiani per ...