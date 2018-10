Salvini | «Non c' è nessuna crisi ma il decreto resta così»

Salvini dice che Di Maio conosceva il testo - ma che non rompe coi 5 Stelle - : Roma, 19 ott., askanews, - 'Fino alle Europee? Macché, noi governeremo insieme fino al 2023. Alle Europee, senza dubbio. Una cosa dev'essere chiara: ribaltoni, inciuci e tranelli la Lega non ne fa. ...

Salvini ha spiegato perché non aveva tempo per il Consiglio dei ministri : Dopo un pomeriggio in cui il governo giallo-verde sembrava precipitare a velocità incontrollabile verso una crisi senza ritorno, è stato Matteo Salvini ad aprire il paracadute e garantire all'esecutivo un atterraggio morbido. Non ci sarà alcuna crisi, ha detto in una intervista al Messaggero, per poi ribadire a La Stampa che il governo durerà fino al 2023. "Non posso passare il tempo nei consigli dei ...

Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega : «Senza Salvini Non ci andiamo». Lui : «Se serve ci sarò» : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto fiscale e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi in Cdm se non ci sarà Salvini». Poi il leader leghista ha precisato: «Se serve, ci sarò»...

Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega : «Senza Salvini Non ci andiamo» : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto fiscale e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi in Cdm se non ci sarà Salvini»...

Condono - Conte convoca il cdm nonostante il no di Salvini 'Il premier sono io'. I ministri leghisti 'Non andiamo' : In mattinata era stato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia , a smontare le accuse M5S. 'Decreto manipolato? Lo conoscevano tutti', ha detto. Ma poi è sceso in campo direttamente Matteo ...

Condono - Salvini : testo non cambia.Di Maio : serve chiarimento politico : Si lzano i toni dello scontro fra Lega e M5s, con il mezzo il premier Giuseppe Conte, sul Condono. «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato...

Giallo sul decreto fiscale : vacilla la maggioranza. Conte : sabato si cambia. Salvini : non vengo : 'Ho firmato un contratto, con Di Maio e con gli italiani e mantengo la parola', dice il leader leghista, declinando l'invito ad un possibile nuovo CdM. E conlui tutti i ministri del Carroccio -

Salvini gela Di Maio : “Non possiamo convocare Cdm per riapprovare decreti già approvati” : Scontro nella maggioranza. La convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale per sabato trova in Matteo

Manovra - lettera Ue : “Deviazione senza precedenti”/ Ultime notizie - Salvini e Di Maio : “Noi non molliamo” : Manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Condono - Salvini : testo non cambia.Di Maio : serve chiarimento politico : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l'accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue...

Condono - Salvini : testo non cambia.Di Maio : serve chiarimento politico : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l'accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue...

Dl fiscale : Salvini Non sarà in Cdm - ma per Di Maio serve chiarimento : Dopo la convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale, Matteo Salvini conferma che non sarà presente perché impegnato altrove. Il vicepremier è però anche tornato a ribadire la sua ...

Matteo Salvini - la risposta alla lettera Ue sulla manovra : 'Non molliamo nemmeno se mandano le truppe' : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles, nella conferenza stampa col commissario ue Moscovici, auspicava ' il dialogo con l'Europa , pur partendo da posizioni diverse' dopo la lettera con cui lo stesso ...

Pace fiscale - Salvini : “Non possiamo rifare tutto daccapo. Non ci sono invasioni aliene né scie chimiche - andiamo avanti” : “Che ne so io di chi è la manina? Io ricordo che quello di cui abbiamo discusso per ore e ore nel Cdm, poi ho ritrovato scritto, con l’accordo di tutti: lo abbiamo votato tutti. Se qualcuno ha idee diverse, lo dica. Che facciamo, riconvochiamo i Cdm ogni quarto d’ora?”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Stiamo per essere attaccati dall’Europa: se diciamo che il decreto è stato modificato la sera per ...