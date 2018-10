Salvini | ' Io c' ero | Conte leggeva e Di Maio verbalizzava' Di Maio | Non sono fesso né

Fornero : "Salvini? Rozzo e neofascista". E lui replica : Acceso botta e risposta tra Elsa Fornero e Matteo Salvini . A dare fuoco alle polveri un'intervista dell'ex ministra del Lavoro e alle politiche sociali che ai microfoni di Circo Massimo, su Radio ...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm - "non ci sono né regie occulte né complotti" | Fraccaro : alle Camere invierò testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Davvero Salvini potrebbe candidarsi alla commissione Ue? : Roma, 18 ott., askanews, - Matteo Salvini sarà il candidato populista alla presidenza della commissione? 'E' vero, amici di vari paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa ...

Salvini da Mosca : il prima possibile visiterò anche gli Usa : Mosca, 17 ott., askanews, - Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha in programma 'il prima possibile' una visita negli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Salvini rispondendo a una ...

Salvini : vado a Mosca e sale lo spread? No. Spero leggano i numeri : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Salvini va a Mosca e sale lo spread? No, Spero che stiano leggendo i numeri, Spero non ci siano delle bocciature pregiudiziali, cosa che temo: nel senso che da francesi e ...

Salvini : le sanzioni alla Russia finiranno - io ce la metterò tutta : "Questo regime sanzionatorio non ha alcun senso" e non ha conseguenze positive. "Finirà. Io ce la metterò tutta", per fini "economici ma anche culturali". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando agli industriali a Mosca. "Io qui a Mosca mi sento a casa mia - ha aggiunto - in alcuni Paesi europei no". ...

Mimmo Lucano ha lasciato Riace 'Sono sereno'. Salvini 'Non è un eroe' : Per l'ex magistrato, che ha scelto di svestire la toga per dedicarsi alla politica nella sua Napoli e'Il divieto di dimora nella tua Riace è peggio degli arresti domiciliari ma non potranno mai ...

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

RIACE - MIMMO LUCANO "SE ESISTE UN DIRITTO TORNERO’ LIBERO"/ Il vice-sindaco “Non ce l’ho con Salvini” : RIACE, MIMMO LUCANO “Avanti anche senza fondi pubblici”. Ultime notizie, udienza al tribunale del riesame questa mattina: ecco le dichiarazioni del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:22:00 GMT)

MEDICINA - NUMERO CHIUSO ABOLITO : CAOS GOVERNO/ Ultime notizie - Salvini “Favorevole a questa decisione” : Aboliti i test d'ingresso a MEDICINA: rivoluzione in accesso Università, "addio al NUMERO CHIUSO". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È CAOS(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:28:00 GMT)

Medicina : Salvini - no a numero chiuso : ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Io sono da sempre contrario al numero chiuso nelle facoltà scientifiche. C'è bisogno di ingegneri e medici". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. Tutte ...