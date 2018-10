Salvini | «Il governo non cadrà | ma non ci sto a passare per scemo» Di Maio | «E io non

Di Maio : “Non faremo cadere il governo sul condono”. E Salvini : “Ora risolviamo” : «Sono sicuro che una soluzione si troverà: Mica faremo cadere il governo sul condono di chi fa riciclaggio o autoriciclaggio di denaro». A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Repubblica Tv rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sec...

Salvini : «Il governo non cadrà - ma non ci sto a passare per scemo». Di Maio : «E io per bugiardo» : Il vicepremier leghista contro gli alleati del M5S: «Hanno presentato 81 emendamenti, come se fossero all'opposizione. Sabato alle 13 il Consiglio dei ministri e prima il chiarimento. Anticipato da un feroce botta e risposta tra i leader della coalizione...

Ancora scintille Lega-M5s - Salvini : 'Governo non salta - no regalo al Pd : ... "Se rimane, mi sembra ovvio che non lo votiamo", ribadiscono sia il presidente della Camera Fico che la viceministro dell'Economia Laura Castelli. E a riprova delle distanze, quasi incolmabili, tra ...

Di Maio e Salvini faranno la pace ma crisi del governo è cominciata : La sparata di Luigi Di Maio mercoledì sera nel salotto di Vespa è stata presa assai male, malissimo dal vicepremier leghista. Salvini...

'Il governo non può risentire dei litigi M5s' - Salvini - : Trento, 19 ott., askanews, - Se all'interno del Movimento 5 Stelle 'hanno iniziato a litigare, è un problema loro, non può essere il governo a risentire dei cambi di umore dei 5 Stelle o delle ...

Condono - Salvini infuriato : “Riscriviamo tutto e il governo non salta - ma per scemo non ci passo” : L'ira di Matteo Salvini sul Condono fiscale viene espressa in una diretta sui social in cui sottolinea che il M5s conosceva il testo del decreto fiscale: "Conte leggeva e Di Maio verbalizzava, per scemo non ci passo", afferma. Il ministro dell'Interno assicura che il governo non salterà e che il decreto verrà riscritto domani.Continua a leggere

Tensioni nel governo - Salvini : 'M5s cambia idea? Basta dirlo' : "Siamo persone ragionevoli, se i 5 stelle hanno cambiato idea, Basta che lo dicano". Matteo Salvini durante un comizio in Trentino fa il punto sulle Tensioni nel governo e aggiunge: "Ci sediamo al ...

Pace fiscale - Centinaio (Lega) : “Manina? Governo non è famiglia Addams. Cdm? Se Salvini mi dirà di andare - ci sarò” : “Il Governo non è la famiglia Addams e di conseguenza manine non ne vedo, perché se no dovremmo capire chi è zio Fester, chi è Lurch, chi è Gomez…”. Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio a margine del Forum dell’Agricoltura di Coldiretti a Cernobbio. “Domani – ha detti ai cronisti – sembra di aver capito che ci sarà il Consiglio dei ministri, in cui penso ci ...

Governo - Salvini : non ci sono problemi : Trento, 19 ott., askanews, - 'Non ci sono problemi per questo Governo. Sicuramente la Lega non ha alcuna intenzione di far saltare niente: spero che valga per tutti'. Il vicepremier Matteo Salvini lo ...

Governo : Salvini - "La Lega non lo farà saltare - domani sarò al Cdm" : "Non ci sono problemi per questo Governo, la Lega non vuol far saltare questo Governo. Ci pagano per risolvere i problemi e domani sarò al Consiglio dei Ministri". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Predaia in Val di Non poco prima di visitare MondoMelinda in occasione del suo tour a sostengono dei candidati della Lega in vista delle elezioni provinciali di domenica. Salvini ...

Governo - Salvini : domani sarò a Roma per risolvere problemi : Roma, 19 ott., askanews, - domani Matteo Salvini sarà a Roma. 'Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per i risolvere i problemi. Basta litigi', afferma il leader della Lega e vicepresidente del ...

Governo - Salvini apre. 'Dopo le nuvole torna il sereno. Domani a Roma per risolvere i problemi' : Dopo 48 ore sulle montagne russe, durante le quali il Governo gialloverde ha sfiorato la crisi sul condono fiscale, Matteo Salvini riapre la prospettiva di una intesa con gli alleati 5Stelle: 'Dopo le ...

