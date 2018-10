Salvini ha spiegato perché non aveva tempo per il Consiglio dei ministri

agi

: Salvini spiegato bene. Contro il nero in politica interna. A favore del nero in politica tributaria. #condono - matteograndi : Salvini spiegato bene. Contro il nero in politica interna. A favore del nero in politica tributaria. #condono - ilfoglio_it : Ora che neppure le banche ce la fanno a sostenere il debito pubblico, Salvini chiede l’aiuto dei risparmiatori per… - ilfoglio_it : “Essere in grado di onorare il debito è cruciale. I mercati non sono speculatori'. Globalizzazione, peronismo,… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Dopo un pomeriggio in cui il governo giallo-verde sembrava precipitare a velocità incontrollabile verso una crisi senza ritorno, è stato Matteoad aprire il paracadute e garantire all'esecutivo un atterraggio morbido. Non ci sarà alcuna crisi, ha detto in una intervista al Messaggero, per poi ribadire a La Stampa che il governo durerà fino al 2023. "Non posso passare ilnei consigli dei" dice al quotidiano romano, "anche perché i consigli deili rispetto, quello che viene stabilito lì dentro per me vale, se per gli altri invece si possono decidere cose e poi ribaltarle, sono problemi loro ma significa svalutare quel tipo di riunioni che per me sono fondamentali". Il riferimento, piuttosto esplicito, è alla riunione convocata dal premier Conte per rivedere ...