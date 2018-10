Salvini e il caso Skripal

Caso Lodi - il commissario Moscovici : "Da cittadino sono scioccato". Salvini : "Pensi alla Francia" : Il commissario europeo commenta la vicenda dei bambini immigrati esclusi dalla mensa, il vicepremier replica: "Si preoccupi del suo governo che scarica gli immigrati in Italia"

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente (2) : (AdnKronos) - Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo l'ordine arrivato dal Ministero dell'Interno di bloccare sulla nave Diciotti della Marina Militare gli oltre 150 migranti, tra cui donne e bambini, sarebbe giunto in acque di competenza territoriale di Catania e non a Lampedusa, come aveva s

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente : Palermo, 18 ott. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Palermo non ha la competenza territoriale per occuparsi dell'indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Gli atti passeranno adesso al Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che successivamente le dovrebbe inviare al Tribu

Caso Claviere - Salvini : “Un’offesa senza precedenti - Macron non può fare finta di niente” : Sul Caso dello sconfinamento delle forze dell'ordine francesi in territorio italiano è intervenuto Matteo Salvini, rivolgendosi al presidente Macron: "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese".Continua a leggere

Caso Lodi - Salvini attacca Fico : “Faccia il presidente della Camera” : Il vicepremier Matteo Salvini non ha gradito la presa di posizione del presidente della Camera Roberto Fico sul Caso della mensa di Lodi. Intervenendo a un convegno dell'Ance, Salvini ha dichiarato: "Faccia il presidente della Camera. Siamo a parlare di edilizia, per rispetto dell'Ance non vado oltre".Continua a leggere

Salvini contro Fico sul caso Lodi : "Pensi a fare il presidente della Camera" : Matteo Salvini ancora contro Roberto Fico. Questa volta il ministro dell'Interno prende di mira le dichiarazioni del presidente della Camera sul caso dei bambini figli di stranieri esclusi dalla mensa a Lodi. Prima di entrare all'assemblea dell'Ance il leghista ha affermato: "Fico faccia il presidente della Camera. Siamo qui a parlare di edilizia, per rispetto dell'Ance non vado oltre". Ha usato gli stessi toni anche Guido Guidesi, parlamentare ...

Caso Lodi - affondo di Salvini contro Fico 'Faccia il presidente della Camera' : ROMA. Un attacco durissimo dal numero uno della Lega al presidente della Camera, uomo simbolo del Movimento. Matteo Salvini se la prende con Roberto Fico . 'Faccia il presidente della Camera', ha ...

Il ministro Salvini sul “caso migranti” : «Non accettiamo le scuse della Francia» : La Procura apre un’inchiesta, la Prefecture des Hautes Alpes: «Avevamo avvertito gli italiani, ma il nostro veicolo non doveva varcare la frontiera senza autorizzazione»

Il ministro Salvini sul “caso migranti” : La érocura apre un’inchiesta, la Prefecture des Hautes Alpes: «Avevamo avvertito gli italiani, ma il nostro veicolo non doveva varcare la frontiera senza autorizzazione»

Salvini sul caso migranti : "Non accettiamo le scuse della Francia. È una vergogna internazionale” : «Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere, sulle Alpi del Torinese, è un’offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall’Onu fino all’Europa - non trovino «vomitevole» lasciare delle persone i...

Salvini non accetta le scuse francesi sul caso migranti : "Offesa senza precedenti - una vergogna internazionale" : L'Italia non accetta le scuse della Francia. "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall'Onu fino all'Europa - non trovino "vomitevole" lasciare delle persone in una zona isolata senza assistenza. Siamo di fronte a una vergogna ...

Salvini sul caso Clavière : "Vergogna internazionale - non accetto le scuse di Macron" : Il ministro dell'Interno rinfocola la polemica dopo il caso del gruppo di migranti "scaricato" dalla polizia francese in un boschetto di qua dal confine

Il caso della calciatrice esclusa dalla sua squadra perché candidata con Salvini : Si è candidata nelle liste del Movimento civico maranese, alleato con la Lega di Salvini, e ci sta rimettendo la carriera di capitano sui campi di calcio femminile. Concetta 'Titty' Astarita, leader ...

Caso Riace - Anpi chiede a M5S di fermare Salvini : Sul Caso Riace interviene l'Associazione Nazionale Partigiani. Si rivolge ai 5 Stelle con una lettera e chiede al Movimento di fermare Matteo Salvini, che vuole cancellare la cittadina calabrese come ...