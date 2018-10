Condono - alta tensione Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva». Il leader 5S : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Salvini : "Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Se anche la Lega non vuole il condono il problema è risolto" : Sul decreto fiscale è corsa contro il tempo per trovare una sintesi tra M5s e Lega in vista del Cdm di domani. Salvini prima attacca ("Se i 5 Stelle hanno cambiato idea basta dirlo") poi ricuce. Di Maio: "Il governo non cadrà sul condono". Il premier intanto rientra a Roma

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : “Meglio perdere la faccia, che perdere il governo”. La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi del ragionamento che nelle stanze del governo stanno facendo: “Scendere al 2,1 come soglia di deficit

Quel post M5s e l'ira di Salvini. Ancora malumori con Di Maio : Si complica la trattativa tra Lega e 5 stelle per arrivare a una revisione del decreto fiscale. Matteo Salvini sarebbe infatti, secondo quanto si apprende da qualificate fonti governative, fortemente irritato per le parole che Luigi Di Maio avrebbe riservato nei suoi confronti parlando ieri sera. Il ministro dell'Interno non ha gradito poi per nulla un post del sottosegretario pentastellato Michele dell'Orco in cui scrive: "Salvini se ne faccia ...

Di Maio e Salvini faranno la pace ma crisi del governo è cominciata : La sparata di Luigi Di Maio mercoledì sera nel salotto di Vespa è stata presa assai male, malissimo dal vicepremier leghista. Salvini...

Salvini dà una manina in faccia a Di Maio : La tesi complottista della "manina" che ha modificato la Manovra fiscale, tirata fuori da Luigi Di Maio, ha dato a Matteo Salvini un altro assist – una mano, potremmo dire – per ribaltare le debolezze del Movimento 5 stelle e mostrarsi come parte razionale, capace di contenere possibili crisi di gov

Salvini : «Non passo per scemo : in quel Cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima. «Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi,...

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" : Salvini accusa i 5 stelle : "Non voglio passare per scemo. Niente scherzetti". L'invettiva del vicepremier Matteo Salvini apre un crisi di governo mai...

Salvini a Di Maio : “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi - non è così che si lavora” : “La scadenza per la presentazione degli emendamenti è oggi: perché i 5 stelle hanno presentato 81 emendamenti come se fossero all’opposizione? Ragazzi, non è così che si lavora, non è cosi che si fa tra alleati. Io poi sono ben contento se c’è qualcosa è da migliorare”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. L'articolo Salvini a Di Maio: “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi, non è così che si ...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...

Salvini avverte Di Maio : "La pazienza ha un limite" : Siamo di fronte a una crisi di governo? I diretti interessati smentiscono, a parole. Poi, però, si lasciano sfuggire delle frasi che lasciano capire che la situazione è davvero seria. "Il governo va avanti, certo, ci mancherebbe altro, però la pazienza ha un limite". Una frase che non ammette fraintendimenti quella del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. A margine di un comizio elettorale della Lega a Mezzocorona (Trento), ...

Manovra - prosegue lo scontro Salvini-Di Maio : Non si placa il duello a distanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, dopo le forti tensioni degli ultimi giorni per il condono penale e lo scudo per i capitali all'estero contenuti nel dl fiscale."Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era". Sarebbe questo, secondo quanto apprende l'agenzia l'Adnkronos, l'avvertimento che Luigi Di Maio ...