Salvini | domani sarò a Roma | basta litigiToninelli | lui e Di Maio si vedrannoLo spread

Salvini : domani a Roma - basta litigi : 11.16 "domani volo a Roma per risolvere i problemi. basta litigi". Così in una nota il vicepremier Salvini, dopo lo scontro nel governo su dl fiscale e condono. "Non ci sono problemi, la Lega non vuole far saltare questo governo". Il ministro M5S Toninelli:"Salvini e Di Maio si vedranno nelle prossime ore,domani massimo, e sicuramente risolveremo tutto. A me interessa che si trovi un accordo,che il dl fiscale torni a essere quello della prima ...

Condono - Salvini : “Domani sarò a Roma per chiarire”. Giorgetti : “Basta complotti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, cerca di chiudere la polemica con Luigi Di Maio sul Condono fiscale, assicurando che domani sarà a Roma per chiarire. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, invece, risponde alle accuse del M5s e chiede di smetterla con i complotti: "Se non si danno una regolata, loro si andranno a schiantare presto, ma da soli".Continua a leggere

Governo - Salvini apre. 'Dopo le nuvole torna il sereno. Domani a Roma per risolvere i problemi' : Dopo 48 ore sulle montagne russe, durante le quali il Governo gialloverde ha sfiorato la crisi sul condono fiscale, Matteo Salvini riapre la prospettiva di una intesa con gli alleati 5Stelle: 'Dopo le ...

Salvini : domani nessun Cdm - decreto fiscale resta com'è : Bolzano, 18 ott., askanews, - 'Quello che abbiamo discusso per ore l'ho trovato scritto. Cosa fatta capo ha. Io quando prendo impegni con Di Maio e i cittadini li mantengo'. Il vice premier Matteo ...