Salvini dice che Di Maio conosceva il testo | ma che non rompe coi 5 Stelle

Dal Premio Tenco - la frecciata del nuovo giudice di «X Factor» a Salvini : Lodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziLodo GuenziA otto mesi dalla fortunata partecipazione al Festival, i cinque ragazzi de Lo Stato Sociale sono tornati proprio lì, sul luogo del delitto: sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Ma stavolta «senza ansia, senza orchestra, senza stress». E, soprattutto, «senza la paura che una vecchia si possa rompere da un momento all’altro», come hanno sottolineato i cinque, capitanati dal prossimo ...

Salvini : entro novembre riscritto famigerato Codice Appalti : Roma, 16 ott., askanews, - 'entro novembre, questo famigerato Codice degli Appalti verrà smontato e verrà riscritto con chi lavora'. Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini,...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Per l'accoglienza dei migranti Salvini dice di ispirarsi al catechismo : Per il controllo dell'immigrazione Matteo Salvini si ispira al catechismo. In Trentino, dove è in vista delle lezioni di domenica 21 ottobre, il leader della Lega e ministro dell'Interno ha detto che "anche il catechismo dice di accogliere lo straniero nel limite del possibile. Prima gli italiani e poi il resto del mondo". Da Laives in Alto Adige, il vicepremier ha assicurato che "se serve di ...

Manovra - Salvini : 'Più Ue dice 'non spendete soldi' più lo faremo' : "Più Bruxelles ci dirà che non possiamo spendere soldi per gli italiani, più noi spenderemo soldi per gli italiani. Io mi sono rotto le palle di conti in ordine e cittadini senza lavoro". Questo l'...

Cucchi - quando Salvini diceva : 'La sorella si deve vergognare - fa schifo' : Chi ha fatto carriera politica offendendoci si deve vergognare. Lo Stato deve chiederci scusa. deve chiedere scusa alla famiglia Cucchi". Su Facebook Riccardo Casamassima , il carabiniere che con ...

Quando Matteo Salvini diceva : “Ilaria Cucchi mi fa schifo” : Oggi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invita Ilaria Cucchi al Viminale dopo le ultime confessioni sul pestaggio e sulla morte del fratello Stefano. Ma nel 2016 l'attuale ministro dell'Interno si rivolgeva in ben altro modo a Ilaria: "Capisco il dolore di una sorella che ha perso il fratello, ma mi fa schifo", diceva riferendosi a una foto pubblicata dalla sorella di Stefano Cucchi.Continua a leggere

“Nessun Salvini ci riporterà nelle caverne" - dice Nichi Vendola : "Nessun Salvini o Fontana potrà riportarci nelle caverne, ormai siamo usciti e non abbiamo più paura, siamo pronti a lottare". Queste le parole di Nichi Vendola intervistato a margine di un incontro sul tema LGBT e cristianesimo.

Salvini dice che non ci saranno patrimoniali o prelievi sui conti correnti : Roma, 11 ott., askanews, - 'Non ci saranno patrimoniali, prelievi sui conti correnti, non chiederemo le fedi nuziali, non abbiamo in programma guerre per nuovi imperi oltre il Mediterraneo, fa tutto ...

Manovra - Salvini : 1 - 7 mld per flat tax - non 600 mln come dice Tria : La flat tax nel 2019 comporta minori entrate pari a 1,7 miliardi, non 600 milioni come ha stimato alla Camera il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Lo dice il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, ribadendo che il governo non intende rivedere gli obiettivi di deficit, fissati al 2,4% del pil nel 2019, al 2,1 ...

Fico prende le distanze da Salvini : "La sua strada non è la mia" e dell'incontro con Juncker dice : "Dialogo positivo" : "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico risponde a chi gli chiede che posizione prenderà il M5S in vista delle elezioni europee. L'alleanza tra Matteo Salvini e la leader del Front National lo impensierisce? La questione, ammette Fico a margine dell'incontro con Juncker a Bruxelles, non è al primo posto tra i suoi interessi: "Non ...

Perché Salvini dice di voler “chiudere gli aeroporti” ai migranti : Secondo i giornali la Germania sta organizzando il ritorno in Italia dei migranti che hanno fatto qui domanda d'asilo, ma Salvini sembra smentire che ci sia un accordo The post Perché Salvini dice di voler “chiudere gli aeroporti” ai migranti appeared first on Il Post.

Salvini dice alla Germania che chiuderà gli aeroporti ai charter con i migranti : Roma, 7 ott., askanews, - 'Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun ...

Salvini dice che Moscovici e Juncker hanno rovinato l'Italia : Roma, 5 ott., askanews, - 'L'Europa ha detto sì a manovre che negli ultimi anni hanno impoverito e precarizzato l'Italia'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivato ...