Salvini dà una manina in faccia a Di Maio

Conte - da Bruxelles a Salvini una giornata da crisi di nervi : ... ha spiegato nelle numerose telefonate avute con i due esponenti dei partiti di maggioranza, non ci sono alternative, bisogna trovare una soluzione tecnica ed eventualmente caso, politica ai problemi ...

Salvini - gelo su M5S : «Dl fiscale resta così - nessuna regia occulta. Ma Conte : «Sabato nuovo Cdm» : Il ministro 5 Stelle Fraccaro: «Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Cdm. Alle Camere invierò solo un testo pulito». La replica del vicepremier leghista: «Quello che abbiamo discusso per ore l’ho trovato scritto. Nessun nuovo vertice, domenica c’è il derby»

Diciotti - tribunale dei ministri di Palermo si dichiara incompetente su Salvini. Lui : “Chiudetela e lasciatemi lavorare” : L’inchiesta per sequestro di persona su Matteo Salvini cambia sede. Il tribunale dei ministri di Palermo si è spogliato del caso legato al trattenimento sulla nave Diciotti dei migranti soccorsi in mare dalla Guardia Costiera il 16 agosto scorso. Gli atti sono stati trasmessi alla procura perché il tribunale si è dichiarato territorialmente incompetente a indagare. Il presidente del tribunale dei ministri Fabio Pilato ha comunicato di ...

DECRETO FISCALE - DI MAIO : “UNA MANINA L’HA MANIPOLATO”/ Ultime notizie - Salvini : “Trucchi? No - voto unanime” : Di MAIO "DECRETO FISCALE truccato". Ultime notizie, il popolo M5s non gli crede “Ci ha traditi”. E' bufera nel governo dopo le gravi accuse del ministro del lavoro(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Salvini : grazia a noi più nessuna nave Ong dinanzi coste libiche : Roma – “Cartina aggiornata. Grazie alla nostra azione, nessuna nave Ong e’ piu’ davanti alla Libia, cosi’ gli scafisti hanno finito di fare il loro sporco lavoro. Sbarchi l’anno scorso 110.000, sbarchi quest’anno 21.000! E pensare che secondo il Pd le ‘migrazioni’ erano ‘processi inevitabili, non ci si puo’ far niente’… Volere e’ potere! ...

Salvini - show a Mosca tra selfie e applausi : “Le sanzioni una follia” : Le sanzioni contro la Russia? «Una follia economica, sociale e culturale». Ma a quanto pare non tanto da indurre l’Italia a porre il veto in sede Ue. Matteo Salvini si esibisce in un nuovo show anti-sanzioni. Questa volta lo fa a Mosca una settimana prima dell’incontro in Russia tra Putin e Giuseppe Conte in programma il 24 ottobre. Il vice premier...

AfroNapoli - la società incontra la capitana esclusa perché candidata con Salvini : “Lavoriamo per trovare una soluzione” : Si riapre il dialogo tra Titty Astarita e la dirigenza dell’AfroNapoli. La calciatrice, esclusa dalla squadra femminile per la propria candidatura con una lista alleata di Salvini, e il presidente Antonio Gargiulo si sono incontrati grazie alle Iene: dopo l’abbraccio a favor di telecamere, il presidente ha promesso di lavorare a un compromesso per poter reintegrare in squadra la 26enne e tutte le sue compagne, che si erano rifiutate ...